Caro benzina. Chiesto l’intervento di Mister Prezzi

Sui rincari dei prezzi dei carburanti alla pompa siamo pronti a chiedere l’intervento di Mister Prezzi affinché si avvii una approfondita indagine sulla formazione dei listini di benzina e gasolio in Italia. Lo afferma Assoutenti, che esprime preoccupazione per l’ondata di rialzi registrata sulla rete.



“Al netto dell’andamento del petrolio che, come noto, incide in modo immediato sui listini praticati alla pompa, riteniamo si debba fare luce sull’intera filiera dei carburanti per capire se vi siano anomalie o speculazioni a danno degli automobilisti – afferma il presidente Gabriele Melluso – Occorre inoltre ragionare sul peso della tassazione che vige in Italia sui carburanti, considerato che oggi per ogni litro di benzina acquistato dai cittadini il 58,7% è assorbito da Iva e accise, percentuale pari al 54,5% per il gasolio. Questo significa che ai prezzi medi attuali per ogni litro di benzina 1,051 euro se ne vanno in tasse, 0,922 euro per ogni litro di diesel”.



“E proprio in fatto di carburanti l’Italia risulta ai vertici europei del caro-tasse: il nostro Paese è al quarto posto in Ue per la tassazione sulla benzina, preceduto solo da Olanda, Danimarca, Germania e Grecia, e addirittura al terzo posto per il gasolio” – conclude Melluso.