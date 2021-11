Calcio a 5, fine settimana positivo per le abruzzesi

Calcio a 5, vediamo tutti i risultati delle abruzzesi, nei campionati maschili e femminili, dalle Serie A alla C2. SERIE A. Terza vittoria consecutiva per il Futsal Pescara 1997 sul campo neutro di Salsomaggiore, questa volta però da "ospiti". Travolto il malcapitato CMB Matera con un perentorio 6-1 grazie ai gol di Gui, Meltauro, Coco Schmitt, Andrè Ferreira, Murilo e Villalva. Pescaresi che, dopo un fisiologico avvio difficile, ora sono a quota 13, in piena lotta per quei 4 posti fondamentali per il piazzamento Coppa Italia.

SERIE A FEMMINILE. Grande prova di forza per il Futsal Pescara Femminile contro una ottima Lazio al 'Palarigopiano' nell'anticipo del venerdì. Vittoria per 4-1 per le biancazzurre, sempre in controllo della partita e concrete sotto porta, con le reti di Boutimah, Soldevilla, Xhaxho e Sestari. In classifica abruzzesi a quota 7 dietro solo al Falconara e al super Granzette di mister Gianluca Marzuoli.

E' trionfo Tikitaka Planet C5 Femminile in quel di Montemesola. La squadra di mister Shurtz travolte lo Statte e ottiene i primi tre storici punti in A femminile. Gara dominata grazie alla tripletta di Bertè, alle doppiette di Giorgia Verzulli e Vanin e al gol del portiere Duda. Complimenti Tiki Taka, avanti così.

SERIE A2. Nella domenica delle prime volte si iscrive anche l'Academy Pescara. I ragazzi di mister D'Eugenio espugnano per 5-4 il campo della Mirafin e ottengono i primi importantissimi punti stagionali. Punti che valgono oro perché ottenuti contro una diretta rivale. Come per il Tiki Taka finalmente si raccoglie quanto di buono fatto nelle prime giornate.

Giornata da dimenticare per la Tombesi, travolta in casa 3-8 dalla Lazio. Non bastano la doppietta di Bordignon e il gol di Villaverde a evitare un ko pesante. Una giornata storta può capitare, l'importante sarà ripartire

S ERIE A2. Siccome non c'è due senza tre anche una terza squadra abruzzese sblocca un odioso zero in classifica, ed è il Pucetta C5 femminile. Le marsicane espugnano il campo del Chiaravalle con un perentorio 7-3 grazie alle doppiette di Valeria Russo , Viscogliosi e Di Carlo e al gol di Contestabile. Brave! SERIE B . Stop casalingo per la Real Dem contro il AMB Frosinone nel recupero della 1° giornata. Dopo un primo tempo equilibrato la squadra di mister Lona lascia il campo ai ciociari che si impongono 7-4. Una sconfitta che fa male ma che fa parte del processo di crescita di una squadra giovanissima. Da rivedere la fase difensiva.

SERIE C2. Giornata positiva per le due montesilvanesi impegnate nel campionato di C2 girone B. Il Centrostorico espugna il campo di Miglianico col punteggio di 3-2, a segno Boezio, Francesco Cichella e Di Lorito. Squadra di mister Margiovanni capolista solitaria a quota 12

Bene anche il Montesilvano C5 del presidente Cordoma che vince 5-1 in casa dell'Atletico Roccascalegna. A segno Fuschini con una doppietta, un gol per Di Martino, Cabras e Cilli. Quota 8 per Di Muzio e compagni in piena zona playoff.

SERIE C FEMMINILE. Vittoria che vale oro per il Centrostorico nello scontro diretto in casa contro La Fenice: 1-0 per Colatriani e compagne, di Febo il gol vittoria per una partita che tanto sarebbe piaciuta a mister Tommaso Di Loreto.

Rinviata, causa indisponibilità del campo, Giulianova- 2019 Montesilvano

Fonte: pagina Facebook Abruzzo C5