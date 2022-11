Business e ambiente: ricorso dello Stato contro la Rockhopper

E' stata la stessa multinazionale che si occupa di ricerche petrolifere, la Rockhopper Exploration, a comunicare che lo Stato italiano ha fatto ricorso alla "International Centre for Settlement of Investiment for Disputes" per annullare la multa comminata lo scorso agosto di pagare 190 milioni più interessi alla società Rockhopper. Il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua in un lungo comunicato ripercorre l'intricata vicenda che, in seguito alle vibrate proteste degli ambientalisti e dei territori abruzzesi, lo Stato italiano si è convinto a negare alla Rockhopper il diritto alla perforazione del mare al largo della costa dei Travocchi che precedentemente aveva accordato . Se la multinazionale delle perforazioni fosse andato avanti con il progetto Ombrina, la Rockhopper avrebbe installato una piattaforma per estrarre il gas dai fondali marini che avrebbe potuto provocare gravi danni alla sopravvivenza della fauna marina oltre ad inquinare un vasto territorio costiero. La Costa dei Travocchi ospita una delle più belle piste ciclabili italiane tanto che è sempre più meta di turismo a due ruote. Anche gli organizzatori del Giro d'Italia hanno premiato la costa teatina con la decisione di di far attraversare la pista ciclabile, sorta sull'ex tracciato ferroviario, nella prima tappa del giro 2023 che partirà da Fossacesia per raggiungere Ortona