Brioni annuncia il master "Menswear design"

Un corso unico nel panorama italiano, interamente focalizzato sull’abbigliamento maschile e destinato non solo alle nuove generazioni di designer che intendono specializzarsi nel menswear, ma anche a chi desidera ampliare le proprie competenze nel settore della progettazione avanzata della moda. Il master ha una durata complessiva di un anno full time (1.500 ore totali) e si svolge principalmente a Roma, nella sede storica di Accademia costume & moda, per le lezioni teoriche e pratiche frontali, i seminari con esperti e professionisti del settore, i laboratori di ricerca e progettazione e le esercitazioni, e a Penne negli atelier di Brioni, per quanto riguarda il modulo relativo alla modellistica

Il nuovo master è rivolto a coloro che abbiano conseguito un diploma Accademico di I livello o una laurea, sia in discipline affini al corso di studi del master che differenti, previa valutazione dell’idoneità da parte del consiglio di corso. Possono, inoltre, accedere anche professionisti con comprovata esperienza nel settore, che desiderano perfezionare le proprie competenze. L'obiettivo è quello di formare designer altamente qualificati, che diventeranno veri e propri esperti del settore sia nell’ambito del prodotto, che dei processi strategici, attraverso la conoscenza di metodologie e tecniche progettuali ed espressive legate alla moda maschile e alla sua applicazione. Dieci borse di studio, a parziale copertura della retta di frequenza al Master, sono garantite ai migliori canditati da Brioni, a dimostrazione dell’impegno della Maison nel coltivare talenti e plasmare il futuro della moda.

Il Master è a numero chiuso e le iscrizioni sono aperte fino all’8 novembre. Per accedervi è necessario superare un processo di ammissione basato su valutazione del curriculum, lettera motivazionale, portfolio, oltre a un colloquio con la direzione accademica. Brioni ha dichiarato:

"La partnership di Brioni con Accademia costume & moda conferma ulteriormente l'impegno di lunga data della Maison nel tutelare e rafforzare l'artigianato a Penne e nella regione Abruzzo, e, in maniera più ampia, in Italia. Il nuovo master, infatti, si integra perfettamente con il portfolio di iniziative di Brioni e della sua Fondazione che nascono da un profondo desiderio di trasmettere abilità e valori che vanno oltre la creazione di un prodotto, radicati nella tradizione, nell'artigianato e nello slow luxury, e rafforza lo sviluppo e il rapporto stretto con il territorio, dove la Maison ha sviluppato la sua artigianalità per oltre sessant'anni e la sua ineguagliabile eccellenza sartoriale: il cuore dell'identità di Brioni."