Frase del giorno

03 Ago, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Branco di lupi assalta gregge di pecore

Branco di lupi assalta gregge di pecore

Venti capi sbranati, diversi animali in fuga, ferito il cane pastore. Solidarietà di Coldiretti all’azienda agricola Casale Tascone di Capistrello

Branco di lupi assalta gregge di pecore

Coldiretti L’Aquila esprime piena solidarietà all’azienda agricola Casale Tascone di Capistrello, duramente colpita dal grave attacco di un branco di lupi che ha provocato la morte di numerosi capi ovini, il ferimento di altri animali e la dispersione di parte del gregge, con pesanti conseguenze economiche e morali per la famiglia che da quasi trent’anni porta avanti la propria attività di allevamento. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta durante il rientro degli animali dal pascolo e ha causato la morte di venti pecore, il ferimento di altre quattro e la scomparsa di ulteriori capi, oltre al ferimento di un cane da guardiania.

«Siamo vicini alla famiglia della giovane imprenditrice Leonarda Luciani, 31 anni – dichiara il presidente di Coldiretti L’Aquila, Alfonso Raffaele – perché conosciamo il sacrificio, la dedizione e la passione che ogni allevatore mette quotidianamente nel proprio lavoro. Dietro ogni animale perduto non c’è soltanto un valore economico, ma anni di impegno, selezione, cura e un patrimonio aziendale costruito con enormi sacrifici». «Coldiretti – prosegue Raffaele – ha sempre sostenuto che la tutela della fauna selvatica rappresenta un valore da preservare. Allo stesso tempo, però, non possiamo accettare che il peso della convivenza con i grandi predatori ricada esclusivamente sugli allevatori. Quando episodi come quello di Capistrello diventano sempre più frequenti, è evidente che servono strumenti più efficaci per garantire un equilibrio tra la conservazione della specie e la salvaguardia della zootecnia».
«Per questo – conclude il presidente – ribadiamo la necessità di rafforzare le misure di prevenzione, assicurare risarcimenti rapidi e realmente commisurati ai danni diretti e indiretti subiti dalle aziende, e dotare le istituzioni di strumenti di gestione della fauna selvatica, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni scientifiche. Difendere gli allevamenti significa difendere l’economia delle aree interne, la presenza dell’uomo in montagna, il presidio del territorio e la qualità delle produzioni che rendono unico il nostro Abruzzo. Non possiamo permettere che chi ogni giorno custodisce il territorio venga lasciato solo».

Tags: Lupi braco pecore gregge sbranate Capistrello Coldiretti

Vedi anche

Salute: per l’assessore Verì “siamo vicini all’immunità di gregge”
Salute

Salute: per l’assessore Verì “siamo vicini all’immunità di gregge”

17 Set, 2021
Appalti pubblici, arrestato il sindaco di Capistrello. Nei guai imprenditori e politici
Cronaca

Appalti pubblici, arrestato il sindaco di Capistrello. Nei guai imprenditori e politici

20 Nov, 2018
Le Regioni hanno detto "no" all'abbattimento selettivo dei lupi
Ambiente

Le Regioni hanno detto "no" all'abbattimento selettivo dei lupi

02 Feb, 2017
Ladri di bestiame come nel Far West. Succede a Penne dove sono sparite 55 pecore
Cronaca

Ladri di bestiame come nel Far West. Succede a Penne dove sono sparite 55 pecore

23 Giu, 2016
Entra armato dentro bar e spara due colpi di fucile, arrestato 23enne di Capistrello
Cronaca

Entra armato dentro bar e spara due colpi di fucile, arrestato 23enne di Capistrello

22 Nov, 2015
Branco di lupi affamati fa strage di pecore ad Abbateggio
Cronaca

Branco di lupi affamati fa strage di pecore ad Abbateggio

24 Set, 2015
Palla di Neve, l'agnellino disabile salvato dalle Guardie Zoofile
Ambiente

Palla di Neve, l'agnellino disabile salvato dalle Guardie Zoofile

06 Gen, 2015
Chieti. Al centro commerciale Megalò arrivano anche le pecore
Life Style

Chieti. Al centro commerciale Megalò arrivano anche le pecore

02 Ott, 2014
La "mattanza" dei lupi
Inkieste

La "mattanza" dei lupi

29 Mag, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661