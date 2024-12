Botte sul parquet, gara di basket finisce male

I Carabinieri di Pescara hanno avanzato la proposta di adozione di un D.A.SPO. (Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni Sportive) volto a inibirgli la partecipazione futura a eventi sportivi, nei confronti di un 27enne, residente nella provincia di L’Aquila. I fatti risalgono ad una rissa avvenuta durante una partita di basket regionale, qualche giorno fa, tra le squadre del Francavilla Sport Zone e Castel di Sangro, valido per il campionato. Secondo quanto si è appreso il protagonista di questa storia ha sferrato un pugno al volto del direttore di gara per la gestione della sfida ritenuta non corretta da parte aggressore. Tutto ciò sotto gli occhi del pubblico presente presso la palestra del Liceo Scientifico L. Da Vinci di Pescara. Il malcapitato non ha voluto ricevere le cure immediate dal personale del 118, riservandosi però di recarsi autonomamente presso l’ospedale locale per accertamenti. Lo stesso, inoltre, ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia contro il suo aggressore. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Pescara, intervenuti tempestivamente, hanno sedato gli animi e riportato la calma. Pescara