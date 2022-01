Bocciata la richiesta di revisione del processo Sanitopoli

La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di revisione del processo avanzata da Ottaviano Del Turco, non avendo ravvisato nella perizia di parte dell'ex generale del RIS Luciano Garofolo nuovi elementi necessari per riaprire il procedimento. Nel 2008 sulle cronache nazionali fece scalpore la notizia dell'arresto dell'ex Presidente della Regione Abruzzo che finì in carcere per 28 giorni a seguito degli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria di "Sanitopoli". L'ex Governatore della Regione Abruzzo inizialmente aveva subito una condanna a 9 anni e 6 mesi ridotta poi in un secondo appello a 3 anni e 11 mesi. A mettere nei guai Del Turco è stata una tangente di 200.000 Euro in contanti consegnata a Del Turco dall'ex magnate della sanità abruzzese Vincenzo Maria Angelini. Lo stesso Angelini, titolare della clinica privata Villa Pini, che poi è stato condannato per bancarotta fraufolenta. Oltre alla pena detentiva. Del Turco è stato anche condannato a rimborsare 700.000 euro alla Regione Abruzzo, somma che non avrebbe in realtà mai restituito. Tutto sommato al Senatore Del Turco poteva andare anche peggio visto che sia lui che Formigoni, l'ex Governatore della Regione Lombardia, ambedue condannati, hanno riottenuto il vitalizio dalla Commissione Contenziosa del Senato tra le proteste dei pentastellati.

