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Bloccati dalla Stradale con oltre tre chili di cocaina

La polizia ha arrestato a Manoppello due corrieri della droga. Ora sono in carcere e dovranno comunicare a chi la stavano portando

Bloccati dalla Stradale con oltre tre chili di cocaina

Durante il pomeriggio dell8.3.2026, personale della Polizia di Stato, in forza al Distaccamento Polizia Stradale di Sulmona, ha arrestato una coppia di giovani residenti nel territorio laziale, noti alle Forze dell’Ordine e con precedenti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un normale controllo un equipaggio della Polizia Stradale in A/25, nei pressi del casello autostradale di Manoppello (PE), fermava un’autovettura Fiat Panda il cui conducente aveva una condotta di guida incerta.

Gli agenti, mentre procedevano all’identificazione venivano insospettiti dall’atteggiamento degli occupanti ed in particolare del conducenterisultato privo della patente di guida perché mai conseguita.

Di conseguenza, considerate le circostanze, si procedeva alla perquisizione del veicolo che consentiva di rinvenire all’interno dell’abitacolo, in unaborsa nr.3 panetti di forma quadrangolare avvolti con nastro da pacco di colore nero.

Ognuno di questi conteneva sostanza stupefacente tipo cocaina, come risultato dal successivo narcotest, per un peso complessivo di Kg.3,367, che veniva sottoposta a sequestro.

Pertanto, visto il quantitativo, i precedenti specifici in materia a carico, si procedeva all’arresto in flagranza di entrambi i soggetti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Tags: Manoppello Casello Droga Arresti Cocaina

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