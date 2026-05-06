Bilancio 'record' per la Fondazione Pescarabruzzo

Il Comitato di Indirizzo della Fondazione Pescarabruzzo ha approvato il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2025. L’anno si è svolto in un contesto economico e geopolitico complesso, nel quale l’Istituto ha mantenuto una gestione improntata a prudenza, flessibilità e diversificazione, conseguendo risultati estremamente positivi.

L’esercizio si è chiuso con un avanzo di 8,3 milioni di euro (+17% rispetto al 2024), una disponibilità che consentirà di rafforzare ulteriormente l’attività erogativa a favore della comunità di riferimento. Ai settori di intervento sono stati destinati circa 6,4 milioni. Il patrimonio netto supera i 216 milioni. La performance del portafoglio finanziario, in linea con l’esercizio precedente, evidenzia un rendimento del 6,3% sul totale investito, che sale al 7,3% considerando la sola componente dei titoli quotati. Si dimostra che il valore del patrimonio netto nel corso del tempo si è incrementato del 54%, oltre alla protezione dell’effetto erosivo del tasso di inflazione. Parallelamente, il fondo di riserva accumulato per le attività istituzionali a vantaggio delle future generazioni ha superato i 66 milioni, facendo della Pescarabruzzo un’esperienza al riguardo unica a livello nazionale.