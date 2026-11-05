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Bellante vieta il lancio di palloncini e il fumo nelle aree gioco

Plastic Free incontra i cittadini sulle nuove regole per contrastare l'inquinamento

Bellante vieta il lancio di palloncini e il fumo nelle aree gioco

Stop al lancio di palloncini e lanterne cinesi, divieto di fumo nelle aree destinate ai bambini e maggiore attenzione all'abbandono dei mozziconi negli spazi pubblici. Il Comune di Bellante, in provincia di Teramo, rafforza la tutela dell'ambiente e della salute pubblica con due nuove ordinanze, che saranno al centro di provvedimenti, adottati dall'Amministrazione comunale il 19 e il 27 ottobre, intervengono su due forme di inquinamento spesso sottovalutate. La prima ordinanza vieta l'abbandono dei rifiuti prodotti dal fumo negli spazi pubblici comunali e il consumo di sigarette nelle aree all'aperto riservate ai bambini. La seconda proibisce il rilascio in cielo di palloncini, lanterne cinesi e altri dispositivi aerostatici che, una volta ricaduti a terra, possono trasformarsi in rifiuti pericolosi per l'ambiente e la fauna.

"Bellante dimostra come anche un Comune possa incidere concretamente sulla tutela dell'ambiente attraverso scelte precise e coraggiose – dichiara Luca Di Carlantonio, referente regionale Plastic Free Abruzzo –. I mozziconi di sigaretta rappresentano una delle forme più diffuse di inquinamento da plastica, mentre i palloncini liberati in cielo finiscono inevitabilmente per ricadere nell'ambiente, mettendo a rischio soprattutto gli animali. Queste ordinanze rappresentano un esempio positivo che ci auguriamo possa essere seguito da altre amministrazioni abruzzesi. Un plauso va al sindaco Giovanni Melchiorre, all'assessore all'Ambiente Alessio Compagnoni e alla dirigente dell'Area Tecnica, ingegner Francesca Furii, per l'attenzione dimostrata verso il territorio e la salute dei cittadini".

Per accompagnare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, Plastic Free ha organizzato un momento di confronto con la cittadinanza, coinvolgendo la Pro Loco Ripattoni APS e il GAS del Molino, con il patrocinio del Comune di Bellante. L'incontro, dal titolo "Non andare in fumo: l'impatto dei mozziconi di plastica sull'ambiente", approfondirà le conseguenze ambientali dei filtri di sigaretta, la dispersione delle microplastiche e i rischi legati al rilascio dei palloncini, illustrando anche le nuove regole comunali.

"Le ordinanze sono un primo passo, ma per ottenere risultati duraturi serve la collaborazione dei cittadini – aggiunge Di Carlantonio –. Per questo abbiamo voluto coinvolgere le associazioni del territorio: conoscere le conseguenze dei propri gesti è fondamentale per cambiare le abitudini quotidiane. Ringrazio anche la referente Plastic Free Tania Machiavelli per l'impegno nell'organizzazione dell'iniziativa".

L'appuntamento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un'occasione per approfondire le nuove disposizioni e promuovere comportamenti più responsabili nella tutela degli spazi pubblici.

Tags: bellante Plastic free Teramo Mozziconi sigarette Fumo Palloncini Lanterne cinesi Rifiuti

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