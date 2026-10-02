Bando Turismo 2026: 150.000 euro per le imprese turistiche di Chieti e Pescara

Nel quadro delle iniziative istituzionali per promuovere la competitività delle imprese e del territorio, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara mira a incentivare la competitività delle imprese del settore turistico, sostenendo interventi strategici per la crescita e la qualificazione dell'offerta, con particolare attenzione verso l’attrazione dei flussi turistici, l’innovazione tecnologica, la sostenibilità, il turismo outdoor e l’accessibilità.

Il bando per il sostegno al turismo anno 2026, pubblicato con determinazione dirigenziale n. 378 del 03/08/2026, si rivolge alle imprese con sede legale e/o unità locale in Italia o all’estero, che svolgano un’attività la cui codifica ATECO sia ricompresa tra quelle di seguito indicate:

55.10.00 Alberghi e strutture simili

56.11 Ristoranti, Attività di ristorazione connesse ad aziende agricole (agriturismi).

77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative

77.34 Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale

79.11.00 / 79.12.00 Agenzie di viaggio e Tour Operator

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere

90.04 Gestione di strutture artistiche

91.03 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

93.29.20 Gestione stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

96.04.2 Stabilimenti termali



Caratteristiche del bando

Le spese finanziabili dovranno essere riconducibili alle seguenti misure:

MISURA A - turismo tradizionale di gruppo e turismo congressuale:

Sostegno al turismo tradizionale di gruppo, con focus su pacchetti turistici per gruppi organizzati, destinati a garantire l’incremento dei flussi turistici e la destagionalizzazione. Azioni per incentivare il turismo congressuale, al fine di valorizzare il territorio come destinazione per il turismo d’affari e incrementare le opportunità economiche per le imprese del settore.

MISURA B - innovazione tecnologica, sostenibilità, turismo outdoor e accessibilità :

Soluzioni per ridurre il divario tecnologico, supportare l’innovazione e migliorare la raccolta e l’analisi dei dati per il posizionamento sul mercato; interventi per aumentare l’efficienza e la sostenibilità delle strutture e dei servizi turistici; sviluppo di strutture e servizi per attività all’aperto (cicloturismo, turismo sull’acqua, escursionismo, ecc.); soluzioni per favorire un turismo accessibile a tutti.

Requisiti MISURA A - turismo tradizionale di gruppo:

Non saranno presi in considerazione progetti che coinvolgano meno di 20 partecipanti (10 nel caso di incoming dall’estero).

La permanenza minima prevista per i partecipanti dovrà essere di almeno due pernottamenti consecutivi in una o più strutture alberghiere delle province di Chieti e di Pescara.

Per ciascun partecipante verrà corrisposto un contributo fisso di 30 euro, indipendentemente dalla durata del soggiorno (50 euro nel caso di incoming dall’estero).

Le agevolazioni previste sono riferite ai seguenti periodi di bassa stagionalità per tutti i comuni delle province di Chieti e di Pescara: Dal 6 gennaio al 15 giugno 2026 Dal 15 settembre al 21 dicembre 2026



Requisiti MISURA A - turismo congressuale:

Il contributo può essere richiesto per tutte le forme di turismo congressuale che abbiano come obiettivo la partecipazione a congressi, meeting, fiere, convegni. È esclusa la partecipazione a rassegne, eventi e raduni sportivi.

Non saranno presi in considerazione progetti che coinvolgano meno di 50 partecipanti.

La permanenza minima prevista per i partecipanti dovrà essere di almeno un pernottamento in una o più strutture alberghiere delle province di Chieti e di Pescara.

Per ciascun partecipante verrà corrisposto un contributo fisso di 30 euro, che diventerà di 50 euro per soggiorni con due o più pernottamenti.

Le agevolazioni previste sono riferite a soggiorni relativi all’intero anno solare 2026, per tutti i comuni delle province di Chieti e di Pescara.

Per la MISURA A, ciascun soggetto beneficiario del contributo potrà presentare, nell’arco dell’anno, un numero massimo di 3 istanze, anche in strutture ricettive diverse nello stesso periodo e/o in periodi diversi, sino ad un massimo di 300 partecipanti.

Requisiti MISURA B:

L’entità del contributo, concesso a fondo perduto, è a copertura del 50% del valore delle spese sostenute e ammissibili (IVA esclusa). Il contributo è riconosciuto fino all’importo massimo di 5.000,00 euro per impresa. L’investimento minimo ammissibile deve essere pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.

Per la MISURA B, ciascun soggetto beneficiario del contributo potrà presentare, nell’arco dell’anno, una sola richiesta di contributo. In caso di presentazione di più domande da parte della stessa impresa, sarà sottoposta ad istruttoria solo l’ultima domanda pervenuta in ordine cronologico.

Il bando non esclude la partecipazione ad entrambe le Misure (A e B) da parte di uno stesso soggetto, purché vengano presentate istanze separate e siano rispettati i requisiti specifici di ciascun ambito .



Modalità di presentazione delle domande e scadenza del bando

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart di InfoCamere disponibile all’indirizzo https://restart.infocamere.it

L'accesso alla piattaforma avviene con autenticazione tramite identità digitale SPID / CNS / CIE.

A partire dalle ore 9:00 del 01/09/2026 sarà possibile accedere alla piattaforma per la compilazione della domanda e il caricamento della documentazione richiesta.

A partire dalle ore 12:00 del 17/09/2026 e fino alle ore 16:00 del 15/12/2026 sarà possibile procedere con la presentazione della domanda mediante l’invio telematico in piattaforma.

Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

La domanda può essere trasmessa anche da un intermediario nelle medesime modalità descritte.



Assegnazione dei contributi

Le domande saranno istruite “a sportello” dall’Ufficio camerale competente, in ordine cronologico di presentazione attestato dalla data e dal numero di protocollo assegnato dal sistema Webtelemaco di Infocamere, e previa verifica della sussistenza dei requisiti e della completezza e regolarità dell’istanza presentata.

Il responsabile del procedimento amministrativo effettuerà l’esame delle domande e della relativa documentazione presentata, nonché di quella acquisita d’ufficio a completamento dell’istruttoria. I contributi saranno quindi assegnati "a scorrimento", fino ad esaurimento del fondo di € 150.000,00.



Ufficio di riferimento

Il procedimento amministrativo riferito al presente bando è di competenza:

Area V – Promozione dei servizi alle Imprese ed al Territorio

Servizio – Turismo, Promozione del Territorio e Valorizzazione delle Filiere

Per informazioni: 085-4536236/243/261 bandoturismo@chpe.camcom.it



Documentazione