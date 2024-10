Bancarottiere fermato per un controllo finisce a San Donato

Ancora sviluppi dalla cronaca pescarese dove un uomo di 50 anni, condannato in via definitiva per reati fallimentari, è stato fermato per caso mentre era a bordo sulla sua automobile in via Aterno. Al posto di blocco i poliziotti gli hanno chiesto i documenti e da un rapido controllo con il sistema informativo di cui sono dotate le forze dell’ordine e’ risultato destinatario di una misura detentiva emessa lo scorso anno in quanto riconosciuto colpevole, appunto, di reati contro il patrimonio. L’uomo deve scontare una pena di quattro anni di reclusione nel carcere di Pescara dove è stato accompagnato dai poliziotti.