Bancarotta fraudolenta e usura, 42enne finisce in prigione

La Polizia di Stato di Chieti, in data di ieri 12.03.2025, ha tratto in arresto un uomo di 42 anni, cittadino italiano residente nel chietino, pregiudicato, in esecuzione del Provvedimento di Esecuzione di Pene Concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano - Ufficio Esecuzioni Penali. Il predetto è stato condannato, in via definitiva, a quattro anni e tre mesi di reclusione poiché ritenuto colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta e di usura, reato quest’ultimo, commesso nel 2010 nel lancianese ai danni di un commerciante. Dopo le formalità di rito, l’arrestato, a cura degli Agenti della Sezione Reati contro il Patrimonio e la P.A. della Squadra Mobiledi Chieti, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Chieti per l’espiazione della pena.