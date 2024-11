Automobilista preso a pugni e rapinato dopo essere stato tamponato

Un banale tamponamento si è trasformato nel peggiore degli incubi per uno sfortunato automobilista. Dopo l'incidete viene preso a pugni e derubato. L'aggressore, un 40enne che risiede in provincia di Pescara, è stato denunciato per rapina dai Carabinieri della Compagnia di Pescara.

Il tutto è accaduto la scorsa notte in via del Circuito quando, a causa della velocità e di una distrazione, un veicolo ha tamponato la vettura che lo precedeva. Ma dopo che si sono accostati a bordo strada, apparentemente per risolvere la questione, il conducente dell'auto che ha provocato l’incidente si è diretto verso l'altro, un 38enne del luogo, tirandogli pugni in pieno volto, per poi scappare, non prima però di avergli sottratto anche un pacchetto di sigarette e 40 euro che il malcapitato aveva nel portafoglio. Per fortuna non è stato necessario richiedere l’intervento dei sanitari del 118.

Le immediate indagini, effettuate dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pescara, unitamente a quelli della stazione dei carabinieri di Collecorvino, consentivano di individuare tempestivamente e denunciare per rapina l'autore dell'aggressione il quale, nel frattempo, tranquillamente era anche rientrato a casa: un 40enne, operatore sanitario, che vive in provincia di Pescara, con precedenti di polizia a carico.