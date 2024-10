Assoluzioni per il processo ‘La City’

Sono stati assolti tutti gli imputati nell’ambito del procedimento penale per abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta su La City, il complesso sulla via Tiburtina che sarebbe dovuta diventare la nuova sede unica della Regione Abruzzo. Come noto, intatti, il parlamento italiano a guida Giorgia Meloni e ministro della giustizia Nordio ha cancellato il reato di abuso d’ufficio dal codice penale. Dunque, il collegio giudicante del Tribunale di Pescara non ha potuto fare altro che dichiarare estinto il procedimento penale. Un inchiesta nata nel 2011 dalla variazione d’uso dell’immobile e per i permessi di costruire, reati peraltro prescritti o per i quali c’era già stata assoluzione e/o proscioglimento di altri imputati.