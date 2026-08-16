Assestamento di bilancio, Sospiri: "Conti in ordine"

“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
"Nel corso della seduta odierna (Ndr, venerdì 14 agosto) il Consiglio regionale ha varato importanti interventi che garantiscono alla Regione Abruzzo di avere i conti in ordine al fine di proseguire in una efficace azione amministrativa per il prossimo futuro. Grazie agli emendamenti approvati in Aula abbiamo, in primis, recepito i rilevi formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti e, soprattutto, posto in essere interventi necessari e incisivi su settori importanti del tessuto economico e sociale dell’Abruzzo. Voglio ricordare i finanziamenti destinati alle attività del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo, della Fondazione Michetti di Francavilla al mare, il sostegno alle iniziative per il Made in Abruzzo; garantito il contributo al fondo per l’acquisto dei giochi inclusivi, per il bonus sicurezza e alla legge per la valorizzazione delle edicole. Ulteriori interventi riguardano gli indennizzi per le imprese di pesca e il supporto alle attività di servizio ai traffici marittimi del porto di Pescara, senza dimenticare il costante supporto alla cultura e al sociale con il finanziamento di numerose e importanti realtà operanti sul territorio. Sono state inoltre stanziate risorse per l’attività della Fonazione in memoria della tragedia di Marcinelle istituita con legge regionale”. E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri al termine della seduta di venerdi.