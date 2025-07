Assemblea elettiva della CNA Abruzzo all'Auditorium Petruzzi

“Una visione futura. Progetti, impegno, responsabilità”. E’ il titolo dell’assemblea elettiva regionale di Cna Abruzzo, in programma a Pescara domani pomeriggio, 4 luglio, con inizio alle ore 18, nella sala Petruzzi di via delle Caserme. L’appuntamento regionale – ultimo in ordine di tempo dopo le assemblee territoriali provinciali – sarà chiamato tra l’altro ad eleggere anche il nuovo gruppo dirigente regionale della confederazione artigiana; e a designare, in particolare, il nuovo Presidente che succederà a Savino Saraceni.

A testimoniare il valore dell’incontro – che servirà a fare il punto anche sulle principali problematiche legate al mondo della micro impresa e dell’artigianato (credito, lotta alla burocrazia, costo dell’energia, reperimento di manodopera, solo per citare alcuni tra i principali dossier) la presenza del Presidente nazionale Dario Costantini. In sala anche numerose personalità istituzionali abruzzesi, tra cui il Presidente della Regione Marco Marsilio, parlamentari e consiglieri regionali. All’appuntamento della Cna sarà presente anche una folta rappresentanza di esponenti del mondo associativo dell’impresa e dei sindacati dei lavoratori.

L’assemblea elettiva – nella parte pubblica non riservata ai delegati - sarà aperta da una relazione del Direttore regionale Silvio Calice, cui seguirà un focus sull’economia abruzzese tenuto da Alessandra Rossi, Maria Alessandra Rossi, docente di Politica Economica all’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara e coordinatrice scientifica del Centre for a Digital Society dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze.