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Assegno unico universale: erogati 6,6 miliardi

I dati si riferiscono al primo quadrimestre 2026 e si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025

Assegno unico universale: erogati 6,6 miliardi

Nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. 

Sono i dati contenuti nell'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2025 – aprile 2026.

Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di 9.522.852 figli: l'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 173 €, e va da 59 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71€), a 227 €per la classe di ISEE minima (17.468,51 € per il 2026).

Sul sito dell'INPS le appendici statistiche con i dati completi (https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei---auu.html

Tags: Assegno unico universale Inps Famiglie 2026

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