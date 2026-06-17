“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Assegno unico universale: erogati 6,6 miliardi
I dati si riferiscono al primo quadrimestre 2026 e si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025
Nel primo quadrimestre del 2026 sono stati erogati alle famiglie assegni per 6,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025.
Sono i dati contenuti nell'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato oggi con riferimento al periodo gennaio 2025 – aprile 2026.
Sono 6.038.598 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di 9.522.852 figli: l'importo medio per figlio a marzo 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 173 €, e va da 59 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71€), a 227 €per la classe di ISEE minima (17.468,51 € per il 2026).
Sul sito dell'INPS le appendici statistiche con i dati completi (https://www.inps.it/it/it/dati-e-bilanci/osservatori-statistici-e-altre-statistiche/dati-cartacei---auu.html