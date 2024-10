Arta sulla qualità dell’aria: “Valori entro i limiti”

Le notizie sulla qualità dell’aria sono tuttavia piuttosto rassicuranti. Secondo quanto comunicato finora, anche attraverso la pagina Facebook del Comune di Pescara, “…le centraline fisse per il monitoraggio della qualità dell’aria localizzate a Pescara non hanno rilevato valori oltre i limiti”. Questa è la dichiarazione ufficiale dell’ARTA a seguito dei risultati ottenuti sui campioni di aria esaminati dopo lo scoppio dei due incendi a Scerne di Pineto e Chieti Scalo. Nella nota di ARTA si legge: “Le concentrazioni delle sostanze inquinanti generate dalla combustione sono risultate elevate nelle immediate vicinanze del focolaio, ma diminuiscono progressivamente con la distanza”. Ovviamente sono in corso ancora analisi da parte dei tecnici, per cui continuiamo a suggerire di mantenere un certo grado di precauzione: animali in casa, cibo non nei balconi, così come i vestiti e, ovviamente, finestre chiuse. Situazione diversa nell’area di Scerne di Pineto, dove invece è stata rilevata la presenza di inquinanti nell’aria ma è stat esclusa la presenza di diossina. Seguiranno aggiornamenti.