Scoperta truffa per i finti incidenti agli animali domestici
Identificati i due protagonisti di questo trucco che, utilizzando fatture false di cliniche veterinarie, riuscivano ad ottenere risarcimenti per oltre 40mila euro
La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha concluso una complessa attività di indagine, smascherando una ingente truffa, a danno di plurime compagnie assicurative. Nello specifico, due soggetti, un uomo ed una donna, dopo aver stipulato la polizza di assicurazione “Cane & Gatto”, hanno simulato quarantatré incidenti a carico dei loro animali domestici. Prontamente, inviavano la richiesta di risarcimento alle compagnie assicurative, le quali, in tempi brevi, e senza mirati accertamenti, risarcivano i malfattori. Quest’ultimi, dopo aver falsificato fatture di cliniche veterinarie esistenti, chiedevano il rimborso del dovuto per le finte cure. La truffa ha permesso di ottenere oltre 40.000€ di premi non dovuti. I due soggetti sono stati identificati e denunciati in stato libertà presso la Procura della Repubblica.