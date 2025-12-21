Scoperta truffa per i finti incidenti agli animali domestici

La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha concluso una complessa attività di indagine, smascherando una ingente truffa, a danno di plurime compagnie assicurative. Nello specifico, due soggetti, un uomo ed una donna, dopo aver stipulato la polizza di assicurazione “Cane & Gatto”, hanno simulato quarantatré incidenti a carico dei loro animali domestici. Prontamente, inviavano la richiesta di risarcimento alle compagnie assicurative, le quali, in tempi brevi, e senza mirati accertamenti, risarcivano i malfattori. Quest’ultimi, dopo aver falsificato fatture di cliniche veterinarie esistenti, chiedevano il rimborso del dovuto per le finte cure. La truffa ha permesso di ottenere oltre 40.000€ di premi non dovuti. I due soggetti sono stati identificati e denunciati in stato libertà presso la Procura della Repubblica.