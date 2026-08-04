Arresto in centro: 45enne bloccato dopo tre aggressioni a donne

Nella prima mattinata di oggi la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 45 anni, responsabile di uno scippo, un furto con destrezza e un tentato furto, tutti commessi in pieno centro a Pescara ai danni di donne. A porre fine alla serie di reati sono stati gli agenti delle Volanti, impegnati in servizi di controllo del territorio potenziati su indicazione del Questore.



Il primo episodio si è verificato all’inizio della mattina: l’uomo, in bicicletta, si è avvicinato a una donna e le ha strappato con violenza il borsello dal polso. Circa mezz’ora dopo ha tentato di sottrarre la borsa a un’altra passante, che però ha reagito impedendo il compimento del reato. Poco prima delle 08:30, in zona Corso Umberto, il 45enne ha colpito ancora: approfittando di una donna in bici, le ha sfilato la borsa dal cestino. Le urla della vittima hanno allertato i passanti e uno di loro è riuscito a bloccarlo momentaneamente mentre cercava di fuggire. Nonostante l’aggressore abbia cercato di divincolarsi, aggredendo il cittadino che lo tratteneva, gli agenti delle Volanti, giunti tempestivamente, lo hanno definitivamente bloccato.



Dalla perquisizione personale sono emersi due telefoni cellulari, risultati collegati a precedenti furti, e sostanza stupefacente (cocaina). L’intera refurtiva è stata subito restituita ai legittimi proprietari. L’uomo è stato tratto in arresto per furto con strappo e furto con destrezza; è inoltre denunciato per tentato furto e ricettazione, ed è trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Questore ha espresso “sentito plauso” al cittadino il cui intervento ha consentito l’arresto.