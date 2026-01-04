“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Arrestato corriere con 100 chili di droga
Blitz della Squadra Mobile di Teramo contro il narcotraffico nella Val Vibrata. Lunedì I dettagli in Questura
Blitz della Squadra Mobile di Teramo che nelle scorse ore nella Val Vibrata ha tratto in arresto un cittadino albanese per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
L’uomo è stato trovato in possesso di oltre 100 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina ed eroina oltre ad un ingente quantitativo di sostanza da taglio.
I dettagli della vicenda saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Questura di Teramo lunedì 5 gennaio 2026 alle ore 11.30 alla presenza del Sig. Procuratore della Repubblica di Teramo.