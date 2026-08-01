Arrestato cittadino turco per terrorismo internazionale

Un uomo di 41 anni, turco, è stato arrestato l'altra notte a Francavilla al Mare dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti, con il supporto del personale della Volante, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità turche.

Aveva appena effettuato il check in in un B&B della città. Secondo quanto reso noto dalla Questura, deve scontare una condanna a sette anni e sei mesi di reclusione per reati di terrorismo.

Le autorità turche gli contestano il coinvolgimento in un attentato avvenuto a Istanbul nel 2009, per il quale sarebbe stato identificato anche attraverso immagini di videosorveglianza. Sempre secondo le autorità di Ankara, il quarantunenne sarebbe appartenente a un gruppo ritenuto responsabile di numerosi attacchi armati contro obiettivi istituzionali e forze di sicurezza in Turchia.

L’uomo è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente per l’avvio delle procedure previste in materia di cooperazione giudiziaria internazionale.