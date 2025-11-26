Frase del giorno

26 Nov, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Arrestate due truffatrici di anziani

Arrestate due truffatrici di anziani

In manette due donne campane di 26 e 24 anni che, poco prima, avevano raggirato una 79enne a Macerata

Arrestate due truffatrici di anziani

Sono state arrestate a Pescara due donne campane di 26 e 24 anni, che poco prima avevano messo a segno una truffa ai danni di una 79enne a Macerata.

La vittima è stata contattata telefonicamente da un sedicente Carabiniere che, paventando pesanti conseguenze penali per la donna, l’ha convinta raccogliere tutto l’oro presente in casa ed a consegnarlo “per un controllo” alla collega che di lì a poco si sarebbe presentata alla sua porta, con la promessa che i preziosi sarebbero stati restituiti al marito poco dopo.

Effettivamente, poco dopo, una giovane si è recata a casa della signora che, spaventata,  le ha consegnato tutti i propri preziosi, compresa la fede nuziale, dopo averli messi in un sacchetto da freezer. Tuttavia, una volta contattato il coniuge ignaro di tutto, la signora si è resaconto di essere stata truffata ed ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Macerata.

Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno tempestivamente avviato le ricerche e le opportune indagini e, grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata posizionati lungo le arterie viarie principali, sono giunti all’individuazione dell’autovettura a bordo della quale verosimilmente la finta carabiniera si era allontanata dall’abitazione della vittima, in compagnia di una complice alla guida. L’attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Macerata, ha inoltre permesso di ricostruire il percorso effettuato in auto delle due donne che, dopo essere partite dalla provincia di Napoli ed essersi recate a Macerata per commettere il reato, sono fuggite in autostrada in direzione Pescara.

Quindi, i militari hanno allertato la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Stradale e della Squadra Mobile di Pescara sono riusciti ad individuare l’automobile segnalata, trovata in sosta in una zona centrale della città con due giovani donne all’interno.

I poliziotti, quindi, vista la loro presenza sospetta nel capoluogo adriatico in apparente attesa all’interno dell’auto, circostanza che ma si conciliava con il loro ritorno in Campania, hanno deciso di organizzare un servizio in incognito per verificare la presenza di altri complici e per scongiurare che le due potessero mettere a segno un altro colpo, questa volta a Pescara.

Al momento dell’intervento, gli investigatori della Squadra Mobile e della Polizia Stradale hanno sottoposto a perquisizione il veicolo e le due donne, riuscendo non solo ad appurare che fossero effettivamente le finte carabiniere segnalate, ma riuscendo anche a rinvenire tutta la refurtiva sottratta alla 79enne di Macerata. Inoltre, la conducente è stata trovata in possesso di una dose di cocaina, motivo per cui è stata anche sanzionata amministrativamente con contestuale ritiro della patente di guida.

Entrambe le giovani sono state quindi arrestate e condotte in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Tutti i preziosi, invece, sono stati restituiti alla vittima.

Tags: truffa anziane macerata arrestate

Vedi anche

Arrestate due ragazze con tre chili e mezzo di droga
Cronaca

Arrestate due ragazze con tre chili e mezzo di droga

11 Lug, 2025
L'Aquila: arrestate due ladre seriali di gioielli
Cronaca

L'Aquila: arrestate due ladre seriali di gioielli

05 Feb, 2018
Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato
Cronaca

Guardia di Finanza: scoperta truffa milionaria ai danni dello Stato

04 Lug, 2017
Scoperta la 'classica truffa' alle assicurazioni: oltre 150 indagati, coinvolte 2 carrozzerie
Cronaca

Scoperta la 'classica truffa' alle assicurazioni: oltre 150 indagati, coinvolte 2 carrozzerie

28 Mar, 2017
'Iene della truffa' arrestate mentre adescavano ingenuo pensionato
Cronaca

'Iene della truffa' arrestate mentre adescavano ingenuo pensionato

02 Lug, 2015
Rapinano supermercato nella Marsica, tre donne arrestate
Cronaca

Rapinano supermercato nella Marsica, tre donne arrestate

16 Dic, 2014
Operazione "Conventus". Arrestato a Macerata pericoloso latitante
Cronaca

Operazione "Conventus". Arrestato a Macerata pericoloso latitante

19 Set, 2014
Montesilvano saluta il capitano Enzo Marinelli: va a Macerata
Persone

Montesilvano saluta il capitano Enzo Marinelli: va a Macerata

22 Ago, 2014
Furto, arrestate due minori
Cronaca

Furto, arrestate due minori

21 Lug, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661