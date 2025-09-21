Frase del giorno

Apoteosi Pescara: Empoli tramortito

Doppietta per Oliveri, in gol anche Meazzi e Merola

Apoteosi Pescara: Empoli tramortito

Il Pescara doma l’Empoli nella quarta giornata di Serie B, conquistando tre punti fondamentali allo Stadio Adriatico. Poker dei biancazzurri. Nel primo tempo, le due squadre si affrontano con equilibrio, ma sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi. Fulignati si supera con tre interventi decisivi su Olzer, Dagasso e Tsadjout, mantenendo il risultato sullo 0-0.

Nella ripresa, il Pescara accelera il ritmo e al 68’ sblocca la partita grazie a un tracciante potente e preciso di Oliveri dal limite dell’area. Pochi minuti dopo, al 71’, lo stesso Oliveri firma la doppietta personale con un tocco delizioso su assist di Squizzato. La squadra di casa continua ad attaccare e al 80’ trova il tris: Meazzi conclude un’azione corale iniziata da Dagasso, siglando il 3-0.

In pieno recupero, al 92’, Merola mette il sigillo finale con un elegante tiro a giro che si insacca nell’angolino, fissando il risultato sul 4-0. La vittoria del Pescara è un segnale forte al campionato, mentre l’Empoli esce ridimensionato dal campo con una pesante sconfitta che mette in discussione le sue ambizioni di classifica.

PESCARA EMPOLI 4-0

23’e 26′ st Oliveri, 35’st Meazzi, 46’st Merola

Pescara: Despanches, Capellini (16’st Corbo), Brosco, Pellacani, Oliveri, Squizzato, Dagasso, Corazza (38’st Letizia), Olzer, (27’st Merola) Tsadjout (38’st Di Nardo), Valzania (27’st Meazzi). A disposizione: Saio, Giannini, Brandes, Berardi, Graziani, Cangiano, Sgarbi. All.: Vivarini

Empoli: Fulignati, Curto (1’st Guarino), Lovato, Ebuhei (1’st Ilie) , Elia, Ghio, Ignacchiti (27’st Konate), Carboni, Ceesay (32’st Moruzzi), Shpendi, Popov. A disposizione: Perisan, Gasparini, Tosto, Belardinelli, Indragoli, Yepes, Saporiti, Ilie. All. Pagliuca.

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi. Assistenti: Matteo Pressato di Latina e Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. IV ufficiale: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore. VAR: Niccolò Baroni di Firenze. AVAR: Emanuele Prenna di Molfetta

Ammonito: Curto, Capellini, Guarino

