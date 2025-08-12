“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Ancora una tragedia a San Demetrio dei Vestini
Uno studente 21enne, tunisino, è annegato nel lago Sinizzo. A giugno stessa sorte per un pachistano residente a L’Aquila
Ancora una tragedia a San Demetrio ne' Vestini, in provincia dell'Aquila. Uno studente di 21 anni dell'università di Pisa è morto dopo essere annegato nel lago Sinizzo nel pomeriggio di oggi.
Secondo una prima ricostruzione, il giovane tunisino era in gita con il fratello e alcuni amici, quando si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non è più riemerso, probabilmente a causa di una congestione.
L'episodio è accaduto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco con sommozzatori, forze dell'ordine e carabinieri. A giugno un pakistano residente all'Aquila, Rahmat Hussain, 21 anni, era annegato nello stesso lago.