Ancora una tragedia a San Demetrio dei Vestini

Ancora una tragedia a San Demetrio ne' Vestini, in provincia dell'Aquila. Uno studente di 21 anni dell'università di Pisa è morto dopo essere annegato nel lago Sinizzo nel pomeriggio di oggi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane tunisino era in gita con il fratello e alcuni amici, quando si è tuffato in acqua poco dopo pranzo e non è più riemerso, probabilmente a causa di una congestione.

L'episodio è accaduto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del Fuoco con sommozzatori, forze dell'ordine e carabinieri. A giugno un pakistano residente all'Aquila, Rahmat Hussain, 21 anni, era annegato nello stesso lago.