Ancora lame in centro e nelle mani di ragazzini

Continuano a circolare troppe armi bianche nella città di Pescara. Ma soprattutto a portarle sono ragazzi giovanissimi, come testimonia quest’ultima operazione della polizia del capoluogo Adriatico. Ieri pomeriggio, infatti. un ragazzo di diciassette anni è stato denunciato con l’accusa di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il ragazzo i aveva due coltelli, uno a serramanico della lunghezza di 18 centimetri con lama lunga 7 cm, l’altro multiuso lungo 20 cm con una lama di 9 cm. Il giovane è stato controllato, verso le 15, nei pressi della stazione ferroviaria centrale. Il 17enne da subito ha manifestato un atteggiamento sospetto, mostrandosi inspiegabilmente preoccupato e reticente, riferendo più volte di voler andare via. Gli agenti si sono quindi insospettiti e hanno approfondito le verifiche del caso, rinvenendo i coltelli all’interno del marsupio di proprietà del 17enne e nella tasca della felpa. Il minorenne è stato in seguito accompagnato negli uffici della Questura per essere poi affidato ai genitori.

Il 17enne è stato infine denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di L’Aquila.