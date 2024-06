Amministrative Pescara. Quasi il 30% degli aventi diritto alle urne

Continuano le operazioni di voto nel capoluogo Adriatico dove oltre 103mila pescaresi sono chiamati alle urne per eleggere l’ultimo sindaco della città di Pescara, rinnovare il consiglio comunale ed anche votare per le elezioni europee. Alle ore 12:00 l’affluenza registrata per le amministrative ha registrato il dato del 29,85%, una percentuale analoga per quanto riguarda il voto europeo. Ricordiamo che i seggi resteranno aperti fino alle ore 23:00 di questa sera dopodiché inizieranno gli scrutini. Le schede per il voto amministrativo verranno conteggiate a partire dalle ore 14:00 nella giornata di lunedì 10 giugno e soltanto in serata conosceremo l’esito di queste ultime consultazioni “pescaresi” 100*100% prima della nuova Pescara.