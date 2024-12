Altro sangue versato sulle strade d’Abruzzo. Una donna di 67 anni, residente a Mosciano Sant’Angelo, è morta a seguito dell’incidente stradale avvenuto in via del Casale, l’arteria che collega i comuni di Mosciano e Giulianova. Secondo una prima ricostruzione, una Volkswagen guidata da un 49enne di Mosciano, e una Nissan Pixo sulla quale viaggiava la donna, si sarebbero scontrate frontalmente per circostanze al vaglio degli inquirenti.

Sul posto sono giunti rapidamente i sanitari di un’ambulanza medicalizzata da Giulianova, ma purtroppo per non c’è stato nulla da fare. La donna è deceduta sul colpo. Il conducente della Volkswagen è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo. Le sue condizioni sono gravi.

La vittima, era una figura molto conosciuta, in quanto ex dipendente dell’Archivio di Stato di Teramo: lascia un figlio che lavora come operatore del 118.