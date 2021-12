Allontanare i piccioni dal tetto è possibile senza ricorrere a soluzioni nocive

L’infestazione dei balconi da parte dei piccioni crea dei problemi sotto diversi punti di vista, primo tra tutti il guano che i volatili rilasciano e che, accumulandosi negli spazi, svolge un’azione corrosiva, con il rischio di trasmissione di malattie.





*Da sapere*: gli agenti patogeni che si trovano negli escrementi dei piccioni possono portare malattie quali ornitosi e salmonellosi, ma anche toxoplasmosi <https://it.wikipedia.org/wiki/Toxoplasmosi>, criptococcosi e istoplasmosi <https://it.wikipedia.org/wiki/Istoplasmosi>. Queste sono solo alcune delle malattie potenzialmente trasmissibili dal guano di piccione, ma in realtà se ne contano circa 60.





Di seguito descriviamo i metodi non nocivi per allontanare i piccioni dai balconi e dai tetti degli edifici, facendo affidamento sulla loro inclinazione a spaventarsi facilmente.





Allontanare i piccioni con soluzioni non nocive



Le soluzioni di allontanamento più efficaci sono sicuramente quelle meccaniche, ossia quelle che creano delle barriere che il volatile non può superare. Si tratta dei dissuasori per piccioni o degli scovolini per grondaie, che, come vedremo più avanti, risolvono più di un problema.





Lo scaccia piccioni che *tiene pulite le grondaie*



Iniziamo spiegando cosa è uno scovolino: si tratta di uno spazzolone molto lungo che si compone di setole semirigide in polipropilene e di un’anima in ferro filato. Una volta posizionato nella grondaia – esistono scovolini scaccia piccioni di vari diametri per le diverse misure dei canali di scolo – lo scovolo permetterà all’acqua di defluire nel canale di scolo, bloccando però le foglie. Sistemando lo scovolo nella grondaia, uno degli spazi più frequentemente scelti dai piccioni per nidificare, gli uccelli non troveranno spazio e si andranno a cercare un altro luogo. Le setole non feriscono i volatili in quanto semirigide, ma svolgono un’efficace funzione deterrente.



Questi dissuasori per piccioni sono pressoché invisibili, si inseriscono dentro la grondaia e durano per sempre senza bisogno di manutenzione.





E per le parti piane del tetto?



Per dissuadere i volatili dal nidificare e infestare le altre parti del tetto, come le superfici piane e protette, si può ricorrere all’utilizzo di strisce metalliche dotate di spine lunghe dai 10 ai 20 cm che impediranno ai volatili di appoggiarsi.



Un’alternativa sono anche i dissuasori per superfici piane composti da borchie o spirali metalliche (tipo delle grandi molle allungate), che impediranno ai piccioni di avere un piano di appoggio stabile.





Dissuasori per piccioni: sono facili da installare?



L’installazione di questi dissuasori non è complicata, ma trattandosi di superfici piane come i tetti o i solai, conviene fissarli mediante l’ausilio di viti, chiodi o siliconi/colle, a seconda della superficie esterna su cui vanno collocati (Es. su un’unità esterna di un condizionatore sarà opportuno utilizzare la colla).





Fantocci e superfici riflettenti



In alternativa, possono risultare utili le soluzioni riflettenti che disturbano l’animale e lo tengono a distanza, ad esempio l’installazione di vecchi CD: appendendone alcuni ad un filo, il movimento oscillante e la superficie riflettente allontaneranno i volatili, così come l’utilizzo di girandole colorate e di carta riflettente. Le superfici riflettenti possono rivelarsi efficaci, ma spesso anche antiestetiche.



Per quanto riguarda i fantocci o le sagome di altri volatili che dovrebbero spaventare i piccioni, si tratta di soluzioni spesso inefficaci. La loro inefficacia è spiegata dalla grande memoria visiva di cui questi volatili sono dotati; una volta memorizzata la sagoma minacciosa, ma finta, di un falco, ad esempio, il piccione ne sarà intimorito in un primo momento, ma poi capirà che ciò che lo minaccia è immobile, quindi innocuo, e tornerà.





Prevenire la presenza dei piccioni



Se non si vuole più avere niente a che fare con piccioni in balcone, la prima cosa da fare è evitare di lasciare residui di cibo in giro (briciole, mangime per animali domestici, ecc). Per prevenire la loro presenza sui tetti o sulle grondaie, invece, conviene attrezzarsi con gli appositi scovolini per grondaie.