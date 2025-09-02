Frase del giorno

Allarme ex Sevel. I sindacati denunciano stipendi dimezzati

Il caso di un delegato FIOM che è passato da 2.400 euro ad appena 1.200 euro al mese

Allarme ex Sevel. I sindacati denunciano stipendi dimezzati

“Alla ex Sevel la situazione è diventata insostenibile. Sempre più lavoratori si trovano davanti a condizioni che li portano a valutare le cosiddette ‘uscite volontarie incentivate’. Una scelta che, a volte, rischia di trasformarsi in necessità”. Comincia così la nota del responsabile settore Automotive FIOM Abruzzo-Molise, Alfredo Fegatelli.

“È gravissimo - prosegue Fegatelli - che il turno di notte sia stato sospeso per una parte consistente dei Lavoratori, mentre la produzione, se pur ridotta, continua, comunque, a un ritmo di circa 80 furgoni a notte, con meno addetti costretti a coprire più postazioni. Una sospensione parziale e selettiva, che genera disparità, precarietà e tensioni, senza alcuna spiegazione trasparente”.

A tal riguardo viene preso come esempio il caso di un delegato FIOM ritenuto emblematico e inaccettabile:

”Quando lavorava a notte fissa percepiva circa 2.400 euro al mese, oggi, dopo la rimozione dal turno e senza essere reinserito nei turni giornalieri, è stato collocato in Contratto di Solidarietà e si ritrova con appena 1.200 euro al mese. Un quasi dimezzamento del reddito che colpisce un lavoratore con due figli a carico, la moglie a carico e un assegno di mantenimento da versare. Una condizione che costringe un lavoratore e la sua famiglia a vivere sotto pressione economica e che lo porta a considerare l'uscita incentivata non per libera volontà, ma per sopravvivenza. Una situazione che per come si sta manifestando rischierebbe di trasformare queste uscite in modo ‘spontaneo’”.

La FIOM CGIL CHIETI denuncia con forza questa situazione e chiede all'ITL: piena trasparenza sull'applicazione del contratto di solidarietà e sui criteri di reinserimento nei turni; il reintegro delle condizioni di lavoro e di reddito per il nostro delegato e per tutti i Lavoratori che potrebbero essere nella stessa situazione.

“Non è accettabile che chi lavora, chi produce, chi tiene in piedi lo stabilimento debba vivere con la preoccupazione economica e la paura del futuro. Le Lavoratrici e Lavoratori non sono numeri da tagliare: sono persone, con dignità e diritti che non devono essere calpestati”, conclude la FIOM CGIL CHIETI ribadendo di essere al fianco delle Lavoratrici e dei Lavoratori. “Non ci fermeremo finché non ci sarà chiarezza e giustizia”.

Tags: ex sevel fiom delegato stipendi lavoratore lavoratrice mobilità volontaria ultime notizie ultime notizie abruzzo

