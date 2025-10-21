Frase del giorno

All'Ospedale Civile di Pescara c'è il Bra Day

Giovedì 31 ottobre giornata informativa e di visite gratuite sulla ricostruzione del seno dopo mastectomia

All'Ospedale Civile di Pescara c'è il Bra Day

In occasione della giornata internazionale BRA Day – Breast Reconstruction Awareness Day, dedicata alla consapevolezza sulla ricostruzione mammaria dopo mastectomia, la ASL di Pescara organizza giovedì 31 ottobre 2025 un open day gratuito rivolto alle donne che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso di cura per il tumore della mammella, con necessità legate agli aspetti ricostruttivi.
L’iniziativa, promossa dalla UOSD di Chirurgia Plastica diretta dal Prof. Federico Lo Torto, si terrà presso gli ambulatori del reparto, situati all’ottavo piano dell’Ospedale Civile “Santo Spirito” di Pescara – ala sud, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Saranno disponibili 40 visite gratuite, effettuate dall’équipe di Chirurgia Plastica, dedicate esclusivamente a valutazioni di natura ricostruttiva.
L’open day è rivolto a pazienti che si trovano in una delle seguenti condizioni: portatrici di espansore (protesi temporanea), sottoposte a mastectomia, in fase di adeguamento per la simmetria dei seni o in follow up ricostruttivo. Non si tratta, pertanto, di una giornata di prevenzione oncologica o di screening, ma di un’occasione di ascolto, consulenza e orientamento per le donne impegnate nel percorso di ricostruzione del seno dopo la malattia.
L’obiettivo del BRA Day è proprio informare le donne su cosa sia la ricostruzione del seno dopo mastectomia e di come ormai sia una parte integrante del percorso terapeutico del tumore mammario.
Per partecipare è necessaria la prenotazione telefonando allo 0854253206, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
«La ricostruzione mammaria dopo mastectomia rappresenta un momento fondamentale del percorso di cura e di recupero dell’immagine corporea e dell’identità femminile» – sottolinea il Prof. Lo Torto, direttore della UOSD di Chirurgia Plastica della ASL di Pescara. – «Con questa iniziativa vogliamo offrire alle pazienti un punto di riferimento qualificato, favorendo una maggiore consapevolezza sulle possibilità ricostruttive oggi disponibili».
La Direzione Aziendale della ASL di Pescara esprime il proprio apprezzamento per l’impegno del team di Chirurgia Plastica, struttura che – grazie alla recente nomina del Prof. Lo Torto alla direzione – si è rinnovata e potenziata, e conferma la volontà di promuovere ulteriori giornate dedicate, in risposta al forte interesse e ai bisogni delle pazienti.

