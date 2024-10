Alcol, il sindaco di Chieti firma l’ordinanza anti bivacco

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita in città di bevande in lattine e in vetro dalle 20 alle 6 del mattino successivo con validità dal 25 ottobre 2024 al 25 aprile 2025. Un atto a tutela delle normative sull’ordine pubblico e del rischio di atti violenti nelle zone frequentate dalla popolazione più giovane. Il consumo sarà consentito sul posto, o in contenitori di materiali diversi. “Abbiamo confermato un provvedimento nato per far sì che la cittadinanza abbia un comportamento responsabile e rispettoso delle regole – dicono il sindaco Ferrara e l’assessore al Commercio, Manuel Pantalone – Confermiamo la linea del buonsenso, lasciando alle autorità competenti funzioni di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, ma è nostra intenzione fare la nostra parte, affinché il rischio latente non si trasformi in pericolo concreto, a causa di qualche frequentatore facinoroso della nostra zona dei locali, in centro storico e a Chieti Scalo”. Si tratta, spiegano ancora gli amministratori, “di una misura resa necessaria dall’esigenza di evitare problemi di pubblica incolumità, nonché bivacchi e risse: bibite in vetro e lattina potranno essere vendute, ma consumate sul posto, o in contenitori non a rischio e di materiali diversi da quelli vietati”.