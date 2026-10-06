Aielli inaugura il murale della Moldova: arte, danza e universo nel museo a cielo aperto

Aielli si prepara a vivere un nuovo appuntamento internazionale. Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 17.00, in Via Concezione, sarà inaugurato il nuovo murale realizzato in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia. L’opera, firmata dall’artista Radu Dumbravă, entra a far parte del percorso artistico che negli anni ha trasformato Aielli in un museo a cielo aperto, arricchendo il borgo con un nuovo intervento dedicato alla cultura, alle tradizioni e all’identità della Repubblica di Moldova.

Il murale rappresenta una scena di danza tradizionale moldava immersa in una suggestiva dimensione cosmica, creando un legame tra le radici di un popolo e il tema dell’universo che caratterizza numerose opere presenti ad Aielli.

Alla cerimonia prenderanno parte rappresentanti istituzionali, l’Ambasciatore della Repubblica di Moldova in Italia, l’artista e gli ospiti invitati. Dopo i saluti istituzionali si procederà allo svelamento ufficiale dell’opera. L’inaugurazione sarà accompagnata anche da un momento dedicato alla danza e alla cultura tradizionale moldava.

L’iniziativa vuole essere soprattutto un’occasione di incontro tra comunità e culture diverse, nel segno dell’arte e del dialogo internazionale. La collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia conferma inoltre la vocazione di Aielli a utilizzare l’arte pubblica come strumento di conoscenza, apertura e valorizzazione del territorio.

«L’arte ci dimostra ancora una volta come anche un piccolo Comune possa costruire relazioni importanti e dialogare con realtà istituzionali di grande prestigio, come le Ambasciate», dichiara il Sindaco di Aielli. «Aielli, attraverso i suoi murales, è riuscita negli anni ad aprirsi al mondo, creando occasioni di incontro, collaborazione e scambio culturale che vanno ben oltre i confini del nostro territorio. Questa nuova opera, realizzata in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia, rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e conferma quanto la cultura possa diventare uno straordinario strumento di relazione tra comunità e Paesi diversi».

L’appuntamento è per sabato 10 ottobre 2026, alle ore 17.00, in Via Concezione ad Aielli (AQ). La cittadinanza, gli organi di informazione e tutti gli interessati sono invitati a partecipare.