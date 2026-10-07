Aielli, arriva il Pediatra Sociale: servizio gratis due volte al mese

Un nuovo servizio rivolto ai bambini e alle famiglie arriva ad Aielli: è il Pediatra Sociale, che sarà garantito due volte al mese in maniera totalmente gratuita. A svolgere l’attività ambulatoriale sarà il dottor Giuseppe Collacciani, stimato pediatra e professionista molto conosciuto dalla comunità, che nel corso degli anni ha avuto in cura decine di piccoli aiellesi.

L’attivazione del Pediatra Sociale rappresenta la realizzazione di uno degli impegni assunti dall’Amministrazione durante la campagna elettorale: un progetto pensato per offrire una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e contribuire a contrastare la progressiva riduzione dei servizi che interessa soprattutto i piccoli centri e le aree interne.

«La realizzazione, nell’amministrare un Comune, passa necessariamente dalla capacità di portare a termine progetti capaci di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini – si legge in una nota dell’Amministrazione –. Non può essere soltanto un mero conto matematico dei milioni investiti, delle strade sistemate o delle opere realizzate. Amministrare significa anche occuparsi di tutto ciò che incide sulla quotidianità delle persone, soprattutto in territori come i nostri, che risentono maggiormente della carenza di servizi».

L’obiettivo è proprio quello di offrire alle famiglie un ulteriore punto di riferimento sul territorio, avvicinando un servizio importante ai cittadini e riducendo, per quanto possibile, le difficoltà che spesso derivano dalla distanza dai centri nei quali sono concentrate le principali prestazioni.

«Durante la campagna elettorale lo avevamo detto: avremmo portato ad Aielli il Pediatra Sociale. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto – sottolineano dall’Amministrazione –. Oggi non è più un punto scritto all’interno di un programma, ma una realtà e un servizio concreto a disposizione della nostra comunità».

Un ringraziamento particolare è rivolto al dottor Collacciani per la disponibilità dimostrata e per aver scelto di aderire al progetto. «Non finirò mai di ringraziare il dottor Giuseppe Collacciani per aver accettato questa proposta e per essersi messo in gioco, scegliendo di mettere ancora una volta la propria professionalità e la propria esperienza a disposizione della nostra comunità. È un gesto di grande valore».

Il Pediatra Sociale nasce dunque con una finalità precisa: essere vicini alle famiglie attraverso i fatti, offrendo un servizio reale e accessibile in un territorio nel quale la presenza di presidi e professionalità rappresenta un elemento fondamentale per la qualità della vita. «Essere vicini ai cittadini significa anche questo: dare risposte a una mamma e a un papà, offrire un servizio in più a un bambino e lavorare affinché vivere in un piccolo paese non significhi avere meno opportunità o meno servizi. È questa l’idea di comunità sulla quale vogliamo continuare a lavorare».