Aggredisce prete in parrocchia. Arrestato pescarese

Un episodio di violenza si è verificato questo pomeriggio in una chiesa pescarese. Secondo quanto riportato dalla Questura di Pescara erano passate da poco le 16:00 quando il parroco è stato raggiunto in sacrestia da una coppia. I due avrebbe prima chiesto dei soldi e, dopo aver ricevuto qualche moneta e mentre la compagna si stava allontanando, l’uomo ha domandato al sacerdote di poter parlare con lui, forse confessarsi, lamentando uno spiacevole episodio in cui era stato recentemente coinvolto. Ma poiché impegnato in altre incombenze l’uomo di chiesa ha chiesto al suo interlocutore di attendere. La risposta del parroco ha però scatenato inspiegabilmente l’ira dell’uomo il quale, dopo averlo minacciato, lo ha percosso brutalmente e solo l’intervento di alcuni presenti ha impedito che la situazione degenerasse. A quel punto l’aggressore si è dato alla fuga ma erano già state allertate le forze dell’ordine che si sono presentate immediatamente in parrocchia. Sono bastati meno di cinque minuti e l’aggressore è stato rintracciato in C.so Umberto dalle pattuglie intervenute e condotto in Questura per gli accertamenti. A seguito dei dovuti riscontri, il 45enne veniva tratto in arresto per evasione, poiché risultato recentemente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.