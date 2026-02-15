Aeroporto: presto il ritorno del volo con Milano

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha ricevuto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, la delega a convocare e presiedere la Conferenza dei Servizi per definire gli Oneri di Servizio Pubblico relativi ai collegamenti aerei verso alcuni scali nazionali.

La Conferenza avrà il compito di stabilire i collegamenti aerei da sostenere per garantire la continuità territoriale della Regione Abruzzo, in considerazione delle difficoltà del mercato nel mantenere alcune rotte essenziali. Il dossier presentato dalla Regione è stato approvato sia dalla Commissione Europea sia dal Ministero dei Trasporti, in seguito alla riduzione dei collegamenti da e per Milano Linate.

Le risorse necessarie per gli Oneri di Servizio Pubblico sono già previste nel Bilancio triennale dello Stato, consentendo di procedere alla pubblicazione della gara per individuare il vettore incaricato di gestire i voli. L’obiettivo è completare le procedure necessarie per avviare i collegamenti a partire dall’autunno 2026