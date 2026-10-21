Addio a Giustino Zulli, il sindacalista che ha dedicato la vita ai lavoratori

La Cgil Abruzzo Molise e la Camera del Lavoro di Chieti esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giustino Zulli, storico dirigente sindacale venuto a mancare nella serata di ieri. Già segretario generale della Cgil Abruzzo e della Camera del Lavoro di Chieti, Zulli ha dedicato gran parte della propria vita all'impegno politico e sindacale, distinguendosi per la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e per l'attenzione costante alle fasce più deboli della società.

Il suo percorso ha avuto inizio negli anni Sessanta, quando è stato il primo segretario provinciale della Federazione Giovanile Comunista Italiana (Fgci) di Chieti. Successivamente è diventato funzionario del Partito Comunista Italiano, prima di approdare alla Cgil, dove ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità. È stato segretario generale della Fillea, la categoria degli edili, e successivamente ha guidato anche le categorie dei tessili e della Funzione pubblica. Ha fatto parte della segreteria della Camera del Lavoro di Pescara, prima di assumere, alla fine degli anni Ottanta, la guida della Camera del Lavoro territoriale di Chieti, incarico ricoperto fino al 1996, quando è diventato segretario generale della Cgil Abruzzo.

«Con Giustino Zulli perdiamo un dirigente storico della nostra organizzazione, un sindacalista combattivo e appassionato, un compagno che ha dedicato la propria vita alla difesa dei lavoratori e delle persone più fragili», dichiarano il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e il segretario generale della Camera del Lavoro di Chieti, Franco Spina. «Il suo è stato un impegno instancabile, portato avanti con determinazione, passione e grande spirito di servizio, senza mai risparmiarsi. Ha attraversato stagioni importanti della storia politica e sindacale del nostro territorio, mantenendo sempre al centro della propria azione la tutela dei diritti, la giustizia sociale e la vicinanza a chi aveva più bisogno di essere rappresentato».

«Giustino ha sempre creduto nel valore dell'azione collettiva e ha lavorato con particolare attenzione anche alla ricerca dell'unità del sindacato confederale», proseguono Ranieri e Spina. «Il suo percorso, dalla militanza politica all'impegno nelle categorie e alla guida delle strutture territoriali e regionali della Cgil, testimonia una vita interamente dedicata alle proprie idee e ai valori del mondo del lavoro. Ne conserveremo il ricordo con affetto e riconoscenza. A nome di tutte le compagne e di tutti i compagni della Cgil Abruzzo Molise e della Camera del Lavoro di Chieti esprimiamo la nostra più sincera vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene».

Un ricordo civile di Giustino Zulli si terrà oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 16, presso il cimitero di Chieti.