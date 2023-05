Addio a Claudio Carella, per trent’anni ha raccontato l’Abruzzo

Lutto nel mondo del giornalismo abruzzese. E’ morto all’età di 70 anni in seguito ad una malattia che non gli ha lasciato scampo il fotografo, giornalista e editore del noto periodico Vario. Claudio Carella ha raccontato il nostro Abruzzo per trent’anni. Nella sua carriera anche importanti collaborazioni con le principali case editrici italiane. Per gli amici e per chi volesse rivolgergli un ultimo saluto, ecco le info utili: da domattina dopo le ore 9,00 presso la Casa Funeraria Dimora del Silenzio a Montesilvano via d'Antona, 15 Tel 085.4682032 mercoledì i Funerali.