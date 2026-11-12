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Acque marroni e bollenti alla foce del Vomano: l'allarme del WWF

Il fiume "fuma" nei pressi dei ponti di Roseto: volontari chiedono verifiche urgenti su origine e natura dello scarico

Acque marroni e bollenti alla foce del Vomano: l'allarme del WWF

Acqua di colore marrone e una temperatura così elevata da far affiorare vapore sulla superficie. È l'anomalia segnalata dal WWF Abruzzo in prossimità della foce del fiume Vomano, sul lato del territorio comunale di Roseto degli Abruzzi, vicino ai ponti ferroviario e autostradale della Statale Adriatica.

A destare preoccupazione sono state le osservazioni raccolte dai volontari durante un sopralluogo: in corrispondenza della presunta immissione, l'acqua appariva sensibilmente più calda rispetto a quella circostante, con un'evidente formazione di vapore. Un fenomeno che, secondo l'associazione, non può essere sottovalutato e che richiede misurazioni strumentali per essere compreso fino in fondo.

"Non sappiamo ancora quale sia l'origine di questa immissione né quale sia la natura delle acque osservate – sottolinea Filomena Ricci, direttore del WWF Abruzzo – ma la colorazione anomala e soprattutto l'apparente elevata temperatura rappresentano elementi che non possono essere sottovalutati. È necessario capire cosa stia arrivando nel fiume e quali conseguenze possa avere sull'ambiente".

L'allarme non riguarda soltanto l'eventuale presenza di sostanze inquinanti. La temperatura stessa dell'acqua, spiega il WWF, può incidere direttamente sugli ecosistemi acquatici: un apporto di acqua sensibilmente più calda può ridurre l'ossigeno disponibile, alterare gli equilibri biologici e mettere in difficoltà le specie più sensibili. Tra le più esposte ci sono i macroinvertebrati bentonici, organismi che vivono sul fondo del fiume, fondamentali per il funzionamento degli ecosistemi fluviali e preziosi indicatori della qualità delle acque.

Per questo l'associazione ha chiesto un intervento tempestivo ad ARTA Abruzzo, ai Carabinieri Forestali e al Comune di Roseto degli Abruzzi: un sopralluogo per verificare la provenienza dell'immissione, misurare la temperatura e prelevare campioni per le analisi necessarie. È stata inoltre richiesta la verifica dell'eventuale presenza di autorizzazioni allo scarico e della conformità delle immissioni alle disposizioni ambientali.

Tags: vomano Fiume vomano Scarichi wwf abruzzo

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