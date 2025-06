Acerbo (Rc): “Il teaser va vietato”

“Abbiamo sempre contestato la decisione politica di dotare le forze dell'ordine di taser. Se verrà confermato che la causa della morte del trentenne a Pescara è stata causata dall'uso del taser non sarà il primo caso. La responsabilità di questa morte non ricade solo sulla destra ma è stata bipartisan. La sperimentazione del taser è cominciata nel 2014 con il governo Renzi e fu rilanciata nel 2018 su iniziativa di Salvini con il governo Conte 1. Nel 2020 l'adozione della pistola elettronica è stata confermata dal governo Conte 2 in cui c'erano PD e Sinistra Italiana con LeU. La gravità di quella scelta sta nel fatto che la pericolosità della pistola elettronica era già nota quando è stata adottata”. Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea.

“Ricordo - aggiunge - che vari organismi internazionali intergovernativi e non governativi avevano stigmatizzato l’uso del Taser in quanto potenzialmente mortale e mai realmente sostitutivo delle armi da fuoco. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura aveva già affermato che l’introduzione dei Taser apriva la porta a risposte sproporzionate. La Reuters aveva già documentato che dal 2001 erano almeno 1.042 i casi di persone colpite a morte con un taser dalla polizia. La stessa azienda produttrice, la Taser International Incoporated, aveva già dovuto riconoscere un fattore di rischio mortale che si aggira intorno allo 0,25%. Una persona su 400, tra quelle colpite da Taser, rischia cioè il decesso. Denunciammo inascoltati essendo fuori dal parlamento e delle Tv che sarebbe stato più utile investire risorse in formazione delle forze di polizia o in strumenti logistici (autovetture, vestiario e altre strumentazioni utili al contrasto della criminalità)”.

E conclude: “Da anni assistiamo a una deriva sicuritaria di imitazione delle modalità di gestione dell'ordine pubblico tipiche degli Stati Uniti e che si accompagnano a un modello sociale neoliberista. Segnaliamo che l'Europa dello stato sociale ha indici di sicurezza infinitamente superiori agli Usa che collezionano non invidiabili record di omicidi, nonostante un altissimo numero di persone detenute e metodi polizieschi raccapriccianti. Anche per le politiche della sicurezza - come per l'economia e il lavoro - va ripresa la via maestra della Costituzione. Il taser va vietato”.