17 Ott, 2025
Acerbo (Prc): solidarietà a Sigfrido Ranucci

Messaggio di vicinanza al giornalista di Report per il vile attentato subito questa notte anche da parte del segretario di Rifondazione Comunista

"L'esplosione dell'auto di Sigfrido Ranucci avrebbe potuto avere conseguenze mortali. Di fronte a questo attentato  non si può tacere il fatto incontrovertibile che il governo, la destra e i vertici della RAI hanno condotto una campagna incessante contro un giornalista e una redazione considerati scomodi. La campagna di intimidazione e delegittimazione di Ranucci e di Report è segno dell'insofferenza verso il pluralismo e l'informazione libera. Il giornalismo di inchiesta non è gradito ai poteri forti e a quelli eversivi e criminali. Invece di proteggere Report si è cercato di metterlo a tacere. Questo attentato è un attacco non solo alla libertà di informazione ma anche alle alle istituzioni democratiche perché Ranucci è un giornalista del servizio pubblico e rappresenta il servizio pubblico. Quindi siamo di fronte a un attacco alla democrazia. Massima solidarietà a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e alla redazione di Report."

Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista

