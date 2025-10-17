Acerbo (Prc): solidarietà a Sigfrido Ranucci

"L'esplosione dell'auto di Sigfrido Ranucci avrebbe potuto avere conseguenze mortali. Di fronte a questo attentato non si può tacere il fatto incontrovertibile che il governo, la destra e i vertici della RAI hanno condotto una campagna incessante contro un giornalista e una redazione considerati scomodi. La campagna di intimidazione e delegittimazione di Ranucci e di Report è segno dell'insofferenza verso il pluralismo e l'informazione libera. Il giornalismo di inchiesta non è gradito ai poteri forti e a quelli eversivi e criminali. Invece di proteggere Report si è cercato di metterlo a tacere. Questo attentato è un attacco non solo alla libertà di informazione ma anche alle alle istituzioni democratiche perché Ranucci è un giornalista del servizio pubblico e rappresenta il servizio pubblico. Quindi siamo di fronte a un attacco alla democrazia. Massima solidarietà a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e alla redazione di Report."

Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista