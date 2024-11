Accoltella signora mentre rientra coi cani. Arrestato 31enne

Una donna è stata aggredita a Cepagatti mentre rientrava a casa dopo aver portato a spasso i cani. La vittima é una signora 58enne di origine brasiliana. Un ragazzo, senza alcun apparente motivo, la avvicina mentre sta cercando le chiavi per aprire il cancelletto d’ingresso della propria abitazione, la spinge e la colpisce con un oggetto acuminato alla spalla ed al collo per poi darsi immediatamente alla fuga. La malcapitata cade a terra i cani abbaiano e una passante che aveva visto tutto presta i primi soccorsi e chiama il 112. Sul posto interviene una pattuglia della Stazione Carabinieri di Cepagatti e i sanitari del 118 che dopo le prime cure trasportano la vittima al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pescara dove viene ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

I Carabinieri sul posto prendono nota dell’identikit dell’autore, acquisiscono le immagini di videosorveglianza di due abitazioni attigue dove sono avvenuti i fatti, si mettono alla ricerca del soggetto. La tempestività dell’azione investigativa messa in campo, ha portato rapidamente all’individuazione del responsabile dell’aggressione.

Si tratta di un infermiere 31enne residente nella stessa città, con precedenti penali per reati contro la persona che è stato arrestato nella sua abitazione dove gli investigatori hanno anche effettuato una perquisizione domiciliare nel corso della quale è stato trovato e sequestrato l’abbigliamento indossato dall’uomo al momento dell’aggressione ed un oggetto acuminato, presumibilmente utilizzato per infliggere le ferite alla vittima.

Al termine delle operazioni, l’uomo veniva tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio, sempre fatta salva la sua presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pescara, condotto presso la Casa Circondariale di Pescarain attesa di comparire nelle prossime ore davanti al Giudice del Tribunale di Pescara per l’udienza di convalida.

Le indagini sono tuttora per chiarire le dinamiche che hanno portato all’aggressione, facendo luce su un episodio che ha sconvolto la tranquilla comunità di Cepagatti.