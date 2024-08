Aca chiude anche il serbatoio San Silvestro

A causa della costante riduzione di portata della sorgente Val di Foro, derivante dall’aumento dei consumi di acqua, l'Aca sta registrando un costante abbassamento del serbatoio San Silvestro. Per fronteggiare la carenza idrica e ridurre al minimo il disservizio per la popolazione, l'Aca comunica quindi che provvederà alla chiusura notturna del serbatoio San Silvestro nei seguenti giorni: 14-15-16-17-18-19 agosto dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo.

L'Aca specifica che l'orario indicato è riferito all'inizio delle manovre sui serbatoi per cui non coincide necessariamente con l'erogazione idrica: il ripristino potrebbe avvenire in ritardo rispetto all'orario indicato, soprattutto nelle zone più elevate.