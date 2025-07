Abusi sulle allieve, arrestato maestro di arti marziali

Ancora una bruttissima notizia di cronaca, ancora un fatto che riguarda abusi (al momento presunti) su due ragazzine minori di 14 anni, tra cui una di undici. A finire nei guai, ed in carcere, un 40enne di Silvi, titolare di una palestra e istruttore di arti da combattimento, arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Roberto Veneziano su richiesta del pm Elisabetta Labanti, titolare del fascicolo. Ora il maestro di arti marziali e’ agli arresti dimiciliari

Le indagini della Squadra Mobile di Teramo sono partite dopo la denuncia presentata dai genitori della bambina di 11 anni che frequentava la palestra e che si è confidata con i familiari, assistiti dall'avvocato Monica Passamonti. Nel corso delle indagini è stata individuata un'altra parte offesa. Non si esclude che altre possano essere individuate nel corso delle indagini, che vanno avanti.

Gli episodi di violenza sarebbero avvenuti in palestra, durante gli allenamenti. Acquisiti anche alcuni messaggi WhatsApp che l'uomo avrebbe inviato alle minori. Le allieve sono state ascoltate dagli investigatori alla presenza di una psicologa, come previsto dalla normativa in materia.