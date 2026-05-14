Abruzzo: le bandiere blu 2026

Tante conferme e poche novità per le Bandiere Blu 2026. La costa abruzzese si conferma in buono stato di salute stando ai parametri di Legambiente che assegna il riconoscimento sulla base di specifici parametri: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse per una migliore vivibilità nel periodo estivo. Ancora una volta promosso il mare di Pescara che vede addirittura l'ingresso del Porto Turistico "Marina" nel club dei meritevoli. Bocciatura ancora per la terza città d'Abruzzo per numero di residenti: Montesilvano che sta facendo sforzi enormi per raggiungere l'obiettivo.

PROVINCIA DI TERAMO

Martinsicuro – Spiaggia di Villa Rosa, Spiaggia di Martinsicuro

Alba Adriatica - Spiaggia d’Argento

Tortoreto - Spiaggia del Sole

Giulianova - Lungomare Spalato/Rodi - Lungomare Zara

Roseto degli Abruzzi - Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare Centrale

Pineto - Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, Santa Maria a Valle Sud, Santa Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci - Lungomare dei Pini

Silvi - Arenile Sud, Lungomare Centrale - Parco Marino Torre del Cerrano

PROVINCIA DI PESCARA

Pescara – Riviera Nord/Centro, Riviera Sud

Porto turistico Marina di Pescara

PROVINCIA DI CHIETI

Francavilla al Mare – Piazza Adriatico, Piazza Sirena

Ortona - Lido Saraceni, Ripari di Giobbe

Fossacesia - Fossacesia Marina

Torino di Sangro - Lungomare Costa Verde, Lungomare Le Morge

Vasto - Vignola/San Nicola, Punta Penna, San Tommaso

San Salvo - San Salvo Marina

PROVINCIA DELL’AQUILA

Villalago - Spiaggetta di Villalago

Scanno - Spiaggetta di Scanno (località Acquevive), Parco dei Salici