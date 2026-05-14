“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Abruzzo: le bandiere blu 2026
Tra le novità l'ingresso del Marina di Pescara nel club. Montesilvano ancora esclusa
Tante conferme e poche novità per le Bandiere Blu 2026. La costa abruzzese si conferma in buono stato di salute stando ai parametri di Legambiente che assegna il riconoscimento sulla base di specifici parametri: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse per una migliore vivibilità nel periodo estivo. Ancora una volta promosso il mare di Pescara che vede addirittura l'ingresso del Porto Turistico "Marina" nel club dei meritevoli. Bocciatura ancora per la terza città d'Abruzzo per numero di residenti: Montesilvano che sta facendo sforzi enormi per raggiungere l'obiettivo.
PROVINCIA DI TERAMO
Martinsicuro – Spiaggia di Villa Rosa, Spiaggia di Martinsicuro
Alba Adriatica - Spiaggia d’Argento
Tortoreto - Spiaggia del Sole
Giulianova - Lungomare Spalato/Rodi - Lungomare Zara
Roseto degli Abruzzi - Lungomare Sud, Lungomare Nord, Lungomare Centrale
Pineto - Villa Fumosa, Corfù, Torre Cerrano, Santa Maria a Valle Sud, Santa Maria a Valle Nord, Pineto Centro, Pineta Catucci - Lungomare dei Pini
Silvi - Arenile Sud, Lungomare Centrale - Parco Marino Torre del Cerrano
PROVINCIA DI PESCARA
Pescara – Riviera Nord/Centro, Riviera Sud
Porto turistico Marina di Pescara
PROVINCIA DI CHIETI
Francavilla al Mare – Piazza Adriatico, Piazza Sirena
Ortona - Lido Saraceni, Ripari di Giobbe
Fossacesia - Fossacesia Marina
Torino di Sangro - Lungomare Costa Verde, Lungomare Le Morge
Vasto - Vignola/San Nicola, Punta Penna, San Tommaso
San Salvo - San Salvo Marina
PROVINCIA DELL’AQUILA
Villalago - Spiaggetta di Villalago
Scanno - Spiaggetta di Scanno (località Acquevive), Parco dei Salici