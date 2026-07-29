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Abruzzo, gli investimenti del Superbonus ammontano a 4,4 miliardi di euro

Il dato si riferisce agli interventi di efficientamento energetico

Abruzzo, gli investimenti del Superbonus ammontano a 4,4 miliardi di euro

In Abruzzo gli investimenti ammessi al Superbonus per interventi di efficientamento energetico hanno raggiunto 4 miliardi e 446 milioni di euro, secondo il rapporto annuale dell’Enea sulle agevolazioni fiscali aggiornato a fine 2025. Il dato conferma l’impatto rilevante della misura sul territorio regionale, pur in assenza di una ripartizione provinciale.
A livello nazionale, gli investimenti certificati attraverso le asseverazioni hanno superato i 118 miliardi di euro, coinvolgendo oltre 481mila edifici e circa 1,3 milioni di unità immobiliari residenziali. Le cifre non includono gli interventi per la messa in sicurezza antisismica.
Nel Mezzogiorno, le sei regioni del Sud — Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria — hanno totalizzato complessivamente poco più di 24 miliardi di euro. In questo gruppo, l’Abruzzo si colloca dietro Campania e Puglia, e davanti a Calabria, Basilicata e Molise.
Il rapporto Enea evidenzia inoltre una forte concentrazione degli investimenti nel Nord Italia, confermando un andamento territoriale molto sbilanciato. Per l’Abruzzo, però, non è disponibile una suddivisione dei dati per provincia.

Tags: abruzzo superbonus investimenti

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