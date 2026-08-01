Frase del giorno

01 Ago, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. ANPI Giulianova: “Ritirare subito il contingente italiano in Medio...

ANPI Giulianova: “Ritirare subito il contingente italiano in Medio Oriente"

L’associazione partigiana locale sostiene le dichiarazioni del presidente nazionale sulla missione “segreta” in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein e chiede al Governo di riferire in Parlamento

ANPI Giulianova: “Ritirare subito il contingente italiano in Medio Oriente"

La sezione ANPI “Riccardo Cerulli” di Giulianova esprime “pieno e totale sostegno” alle recenti dichiarazioni del presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Gianfranco Pagliarulo, sulla presenza di un contingente dell’Aeronautica Militare italiana a supporto delle Forze armate di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein. Secondo quanto denunciato da Pagliarulo, dal marzo 2026 opererebbero in quell’area aerei e armamenti della Difesa italiana “all’insaputa degli italiani e del Parlamento e persino delle sue Commissioni”, in un quadrante geopolitico “drammaticamente instabile” dopo l’ingresso ufficiale dell’Arabia Saudita in guerra contro l’Iran.  Per l’ANPI di Giulianova, queste notizie “destano profonda inquietudine” e comportano il rischio concreto che l’Italia venga “posizionata di fatto fra i paesi belligeranti”.

Il comunicato della sezione giuliese sottolinea che le dichiarazioni del presidente nazionale ANPI sono state “letteralmente ignorate dalla stampa, non per caso”, e che una missione di questo tipo “contrasta apertamente con i principi fondanti della nostra Repubblica e con l’articolo 11 della Costituzione”.  La norma costituzionale stabilisce infatti che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

L’ANPI ricorda che “la sicurezza nazionale non può essere messa a rischio attraverso concessioni logistiche o interventi militari non trasparenti”, richiamando anche le recenti ammissioni del Governo sull’uso delle basi italiane da parte dell’aviazione statunitense per azioni di attacco all’Iran, con ulteriori implicazioni per la sicurezza del Paese.

Di fronte all’“escalation bellica nella regione”, l’ANPI Riccardo Cerulli di Giulianova si unisce alla richiesta formale affinché il Governo “si presenti immediatamente in Parlamento per fare piena chiarezza su queste operazioni”.  In attesa di questo “imprescindibile confronto democratico”, l’associazione chiede “la sospensione immediata di ogni attività e il ritiro del contingente militare italiano dalle zone interessate”.


La posizione dell’ANPI locale è netta: “La via della pace e della diplomazia deve tornare a essere l’unico faro dell’azione internazionale del nostro Paese”. Una presa di posizione che, secondo i partigiani giuliesi, interpella non solo la classe politica, ma anche l’opinione pubblica e i mezzi di informazione, chiamati a non rimuovere il dibattito sul ruolo dell’Italia nei conflitti internazionali.

Tags: Anpi Giulianova Pagliarulo Guerra Iran Aeronautica Forze armate Arabia Saudita Barein

Vedi anche

Yemen sempre piu' nel caos nonostante la mediazione e il ritiro dell' Arabia Saudita
Attualità

Yemen sempre piu' nel caos nonostante la mediazione e il ritiro dell' Arabia Saudita

12 Ago, 2019
I diritti delle donne in mano all'Arabia Saudita...
Società

I diritti delle donne in mano all'Arabia Saudita...

20 Set, 2018
Promessa di 11 miliardi di dollari e la FIFA respira
Sport

Promessa di 11 miliardi di dollari e la FIFA respira

14 Giu, 2018
Se non ragionano ci sarà una guerra
Attualità

Se non ragionano ci sarà una guerra

10 Feb, 2018
Jeddah a Dubai:la mia torre e' piu' alta della tua
Società

Jeddah a Dubai:la mia torre e' piu' alta della tua

19 Gen, 2018
Iran riformista è una grande notizia
Storia

Iran riformista è una grande notizia

28 Feb, 2016
Terrorismo, Zacarias Maussaoui: «Arabia Saudita finanzia Al Qaeda»
Società

Terrorismo, Zacarias Maussaoui: «Arabia Saudita finanzia Al Qaeda»

05 Feb, 2015
A Doha svolta per la Siria
Attualità

A Doha svolta per la Siria

13 Nov, 2012
Chiude la caserma Rav
Attualità

Chiude la caserma Rav

29 Feb, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661