AAA cercasi dirigente per le “Attività istituzionali del Sindaco”

AAA. cercasi un nuovo dirigente per le “Attività istituzionali del Sindaco”. La selezione avverrà per il Comune di Pescara che ha intenzione, come da apposita delibera pubblicata sull’albo pretorio, di assumere una nuova figura professionale da inserire nell’organigramma dell’Ente. Questa l’ultima novità in fatto di assunzioni che riguarda l’apparato burocratico-politico della città di Pescara e, di seguito, pubblichiamo l’avviso pubblico completo:



SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI

DELL’ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 (TUEL) DA ASSEGNARE AL SETTORE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI DEL SINDACO.



IL DIRIGENTE

SETTORE RISORSE UMANE



Visti:

- il D.lgs. 267/2000 (TUEL), in particolare l’art. 110, comma 1;

- il D. P. R. 487/1994;

- il D.lgs. 198/2006 (Codice pari opportunità tra uomo e donna);

- il D.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni;

- il D.lgs.82/2005 (CAD), in particolare agli artt. 1 e 65;

- il D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei dati personali) come modificato e integrato dal

D.lgs. 101/2001;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 in materia di

protezione dati (GDPR);

- l’art. 19 del D. Lgs. 165/2001;

- lo Statuto dell’Ente;

- il Regolamento per la disciplina per la disciplina dell’accesso all’impiego presso il Comune di Pescara

approvato con delibera di Giunta comunale 822 del 17/10/2024;

- i vigenti contratti collettivi nazionali per la dirigenza del comparto funzioni locali

Visti

- la delibera di Consiglio comunale n. 175 del 28/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione

finanziario per gli esercizi 2024/2026 – annualità 2024;

- la delibera di G.C. n. 925 del 19/11/2024 rubricata “Approvazione nuova macro-organizzazione e relativo

funzionigramma”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 29/02/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e

Organizzazione (PIAO) Triennio 2024-2026 del Comune di Pescara, come da ultimo modificato con

delibera di G. C. 989 del 02/12/2024;

In attuazione della propria determina dirigenziale AE n. del avente ad oggetto

Settore Risorse Umane

2

Considerata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e richiamato il Decreto di

nomina n. 60 del 02/12/2024 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Settore Risorse Umane;



RENDE NOTO



È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi

dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000 (TUEL), da assegnare al Settore “Attività istituzionali del Sindaco”

.

Il presente Avviso viene diffuso nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 57 del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs.

198/2006, ai sensi delle quali l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per

l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.



Art.1 - OGGETTO DELL’INCARICO



L’incarico avrà ad oggetto le complesse attività di gestione del Settore “Attività istituzionali del Sindaco” per le

cui competenze si rinvia alla deliberazione di G.C. n. 925 del 19/11/2024 rubricata “Approvazione nuova macro-

organizzazione e relativo funzionigramma”, di cui si allega, di cui si allega copia stralcio.

Il Dirigente sarà chiamato, inoltre, a interagire con la Direzione dell’Amministrazione in attuazione dei processi

di programmazione, pianificazione controllo, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi fissati dall’Ente,

dimostrando capacità di visione globale degli interessi coinvolti; a coordinare strutture organizzative complesse

comportanti la necessità di ridefinire modelli decisionali operativi, favorendo un sereno clima organizzativo,

volto alla valorizzazione e alla responsabilizzazione delle risorse umane e al conseguimento degli obiettivi

prefissati; a coordinare o far parte di specifiche unità di progetto o gruppi di lavoro per il perseguimento di

obiettivi complessi, trasversali e/o puntuali e per la realizzazione di progetti di prioritario interesse comunale

che richiedono competenze interdisciplinari e trasversali rispetto alla struttura organizzativa diretta.

Per l'espletamento dell'incarico la professionalità prescelta si avvarrà del supporto delle risorse messe a

disposizione dall’Amministrazione.



Art. 2- TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO



Ai fini del trattamento giuridico e normativo del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni legislative,

regolamentari, contrattuali collettive dell’Area Dirigenza Funzioni Locali.

Si precisa, altresì, che al rapporto di lavoro trova applicazione il regime dell’incompatibilità del pubblico

dipendente di cui all’art. 53, D.lgs. 165/2001.

Al profilo professionale è attribuito il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale del comparto

Funzioni Locali per la Dirigenza, oltre indennità di posizione, variabile in relazione al sistema di graduazione

adottato dall’Ente all’interno delle fasce minime e massime previste dalla vigente contrattazione collettiva per

l’area dirigenziale.

Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali di legge. È prevista la

corresponsione di un’indennità di risultato.



Art. 3 - DURATA E ORARIO DI LAVORO



L'incarico decorre dalla stipula del contratto e comunque entro il corrente anno 2024, ha durata pari alla durata

del mandato sindacale previsto dal TUEELL. Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto

ovvero se, in esito alla riorganizzazione dell’Ente, l’articolazione organizzativa viene soppressa ovvero in caso di

accertato inadempimento alle direttive impartite dal Sindaco o mancato conseguimento degli obiettivi assegnati

alla struttura diretta ovvero per giusta causa e in ogni altro caso previsto dalla contrattazione collettiva di

settore, nonché per misure derivanti dall’applicazione di legge.

La prestazione lavorativa dovuta dal soggetto incaricato è di 36 ore settimanali e dovrà essere adeguata alle

esigenze dell'Amministrazione Comunale e garantita anche oltre il normale orario di servizio degli uffici dell’Ente

per esigenze, ordinarie e straordinarie, connesse alle funzioni affidategli e/o la partecipazione ad incontri

programmati, iniziative ed attività inerenti alla posizione ricoperta.



Art. 5- REQUISITI DI AMMISSIONE



Per essere ammessi alla presente selezione, a pena di esclusione, gli aspiranti devono essere in possesso dei

seguenti requisiti alla data di scadenza della domanda:

Requisiti generali di ammissione:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) idoneità fisica all'impiego per le mansioni proprie previste per il posto. Ai sensi del D.lgs. 81/2008 il

candidato sarà sottoposto a visita medica, tesa a constatare l’idoneità alla mansione cui lo stesso sarà

destinato, salvo il possesso di certificato di idoneità per il personale interno. Il giudizio di idoneità medica

è in ogni caso, anche laddove la visita venga effettuata successivamente alla stipula del contratto,

condizione necessaria per la validità dell’assunzione.

d) non avere riportato condanne penali passate in giudicato (in caso contrario andranno dichiarate quali)

né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario andranno dichiarate quali) che ai sensi di legge,

salvo l’avvenuta riabilitazione, vietino la costituzione del rapporto di impiego con le Pubbliche

Amministrazioni e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi

vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni (anche ai sensi del D.lgs.

235/2012, art. 10);

e) non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione

per persistente insufficiente rendimento e/o per motivi disciplinari ovvero destinatari di un

provvedimento di recesso per giusta causa da parte di una pubblica amministrazione, ovvero non essere

stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del T.U. delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R 10.01.57, n. 3;

f) non essere collocato in quiescenza per attività lavorativa dipendente svolta in settore privato e/ o

pubblico;

g) i cittadini soggetti all’obbligo di leva devono essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;

h) non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.lgs. 39/2013 e dell’art.

53 D.lgs. 165/2001;

Requisiti specifici di ammissione: (ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 ed art. 19, comma 6, del D.lgs.165/2001) come

di seguito riportati:

a) possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento (ante L. 509/99) o Laurea Specialistica nuovo

ordinamento (post L.509/99) o Laurea Magistrale (post D.M. 270/2004) in Economia e Commercio e

lauree equipollenti o equiparate o Giurisprudenza e lauree equipollenti o equiparate1;

b) possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, desumibile alternativamente

da:

- aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con

esperienze acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;

- aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile

dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete

esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso Amministrazioni statali,

ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla

dirigenza

- provenire dai settori della ricerca, della docenza universitaria, dalle magistrature e dei ruoli degli

avvocati e procuratori dello stato.

Non sono valutabili i periodi lavorativi prestati a seguito di conferimento di incarichi di staff, ex art. 90 Tueel e

quelli prestati per incarichi di collaborazione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle

domande di partecipazione.

La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme contrattuali e

regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificamente l'espletamento della selezione di cui al

presente Avviso.



Art. 6 - CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI



Il colloquio dinanzi alla Commissione si svolgerà in data (presso Palazzo di Città, Piazza Italia, 1);

Il colloquio dinanzi al Sindaco si svolgerà in data

I candidati ammessi ai colloqui dovranno presentarsi nel luogo, nel giorno e nell’ora indicati, muniti di un

documento di riconoscimento valido. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione

anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.



Art. 7 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.



L’avviso è pubblicato sul sito dell’ente, sezione Amministrazione trasparente, e nel Portale unico del

reclutamento InPa, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165( www.inpa.gov.it) .

Non verranno prese in considerazione domande inviate con modalità e tempi diversi da quelli indicati dal

presente avviso.

Il candidato dovrà a pena di non ammissione presentare in allegato alla domanda di partecipazione:

CURRICULUM VITAE indicando in modo dettagliato le attività svolte, l'esperienza professionale e i titoli acquisiti;

il curriculum potrà essere corredato, se ritenuto utile od opportuno, dalla relativa documentazione probatoria

o di supporto. Il curriculum deve essere sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000.



Art. 8 -VALUTAZIONE E SCELTA DEL CANDIDATO



1 in caso di titolo equipollente, l’indicazione della norma o provvedimento che stabilisce l’equipollenza; se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equiparato al corrispondente titolo italiano, ovvero gli estremi della richiesta di riconoscimento;



La valutazione e la scelta del candidato cui conferire l’incarico di dirigente a tempo determinato del Settore

Attività istituzionali del Sindaco, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., avverrà nel

rispetto delle disposizioni normative vigenti e di quelle contenute nel capo X del Regolamento per la disciplina

dell’accesso all’impiego presso il Comune di Pescara approvato con delibera di Giunta comunale 822 del 17/10/2024.

Il processo di selezione è volto a verificare, preliminarmente, il possesso dei requisiti di legge per il conferimento

di incarico dirigenziale a tempo determinato e, successivamente, attraverso la valutazione dei curricula vitae e

professionali, il grado effettivo di qualità e capacità possedute dal candidato, al fine di pervenire ad un giudizio

sulla concreta idoneità del medesimo ad assumere l’incarico dirigenziale con adeguata capacità manageriale e

professionale.



La procedura consta delle seguenti fasi:

A) Istruttoria istanze ai fini dell’ammissione alla selezione

La verifica formale delle istanze, per l’ammissione alla selezione, con riferimento ai requisiti di partecipazione

autocertificati in sede di candidatura è curata dal Settore Risorse Umane. L'elenco dei candidati ammessi, in

forma anonima, è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul portale Inpa ( www.inpa.gov.it)

B) Processo di valutazione

La valutazione dei curricula è effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore Risorse

Umane che individua i componenti secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale, nel rispetto

della parità di genere.

Alla Commissione compete l’attribuzione di giudizi motivati con riferimento ai criteri di preparazione, alla

competenza ed esperienza posseduti secondo le previsioni della vigente normativa in materia.

A tal fine, la Commissione procede:

- alle dichiarazioni circa l’assenza di conflitto di interesse ed a quelle eventualmente ulteriormente

necessarie;

- alla valutazione dei curricula dei soggetti ammessi alla procedura, in termini di coerenza tra il profilo

posseduto e quello ricercato, ai fini dell’individuazione dei soggetti ammessi a sostenere il colloquio di

assessment;

- alla eventuale predeterminazione, qualora necessario, di ulteriori criteri specifici rispetto ai criteri

generali individuati nell’Avviso pubblico;

- alla predeterminazione del numero massimo di candidati da preselezionare per la successiva fase di

assessment in congruità con il numero complessivo degli ammessi;

- a svolgere il colloquio di assessment volto all’accertamento delle capacità, delle attitudini e delle

competenze comportamentali rispetto al ruolo da ricoprire, anche tenuto conto del catalogo delle

competenze trasversali ed attese per il ruolo dirigenziale, declinate nel Dizionario delle competenze dei

dipendenti del comune di Pescara, al fine di individuare una rosa non superiore a cinque unità da

ammettere alla successiva fase.

C) Procedimento di scelta del candidato cui conferire l'incarico

Acquisita la rosa dei candidati idonei, il Sindaco, coadiuvato dal Direttore Generale, svolge un colloquio con

specifica attenzione alle motivazioni individuali rispetto all’incarico da assumere e all’apprezzamento delle

proposte organizzative che ciascun aspirante illustrerà anche con riferimento all’area delle competenze attese

nel ruolo da ricoprire, in coerenza con le linee di mandato dell’Amministrazione comunale e gli strumenti di

programmazione strategica, al fine di individuare il candidato da incaricare.



Il colloquio può afferire, tra l’altro, anche sui seguenti aspetti generali:

- ambiti organizzativi e gestionali propri dell’ordinamento degli Enti Locali e del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche e delle materie professionalmente legate alle funzioni del posto da ricoprire;

- proposte organizzative riferite all’articolazione di destinazione;

- profili motivazionali di partecipazione alla selezione;

- visione ed interpretazione del ruolo di direzione;

- orientamento all’innovazione organizzativa, alla deburocratizzazione dei rapporti, allo snellimento delle

procedure ed alle relazioni con l’utenza;

- prefigurazione di azioni e comportamenti per l’assolvimento delle attribuzioni;

- lavoro di gruppo e processi motivazionali;

- sistemi di progettazione e programmazione strategica ed operativa, anche riferita alla valutazione delle

prestazioni e del personale.

Durante il colloquio potrà essere previsto anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante

il sostenimento di una breve conversazione in lingua o attraverso quesiti, nonché delle apparecchiature e delle

applicazioni informatiche più diffuse, anche attraverso una prova pratica o la somministrazione dei quesiti. In

tal caso il Sindaco è coadiuvato da esperti interni o esterni individuati dal settore risorse umane.



Art. 9 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO



Il Sindaco individua il soggetto da incaricare e, previo accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese da

parte del Settore Risorse Umane, conferisce l’incarico con proprio provvedimento di nomina. È facoltà del

Sindaco non conferire alcun incarico.

Il Dirigente del Settore Risorse Umane procede agli atti assunzionali.

Il conferimento dell’incarico avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di inconferibilità e

incompatibilità.

La valutazione operata ad esito della selezione condotta è esclusivamente finalizzata ad individuare la potenziale

parte contraente legittimata alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. La valutazione comporta la

mera valutazione di idoneità all’incarico. La selezione non dà, pertanto, luogo alla formazione di nessuna

graduatoria di merito. Solo nel caso in cui venga individuata la professionalità adeguata a ricoprire il profilo di

che trattasi, il Sindaco provvederà alla nomina e al conferimento dell’incarico con proprio atto. Ove il rapporto

instaurato ai sensi del presente articolo sia costituito con personale già dipendente della Pubblica

Amministrazione, anche dell’Ente, il lavoratore interessato è collocato in aspettativa senza assegni con diritto

alla conservazione del posto e riconoscimento dell’anzianità di servizio per la durata dell’incarico assegnato.

Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti anche a personale dipendente del

Comune di Pescara inquadrato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione in possesso dei requisiti

previsti dalla legge e dal presente avviso.



Art. 10 - STIPULA DEL CONTRATTO



La stipula del contratto di lavoro sarà effettuata successivamente alla trasmissione del Decreto sindacale di

nomina al Settore Risorse Umane. L'assunzione in servizio dovrà avvenire entro i termini assegnati con la relativa

comunicazione, anche sotto condizione e riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la sottoscrizione del

contratto di lavoro individuale. È previsto un periodo di prova di sei mesi di servizio. In ogni caso l'assunzione

potrà avvenire compatibilmente alle norme vigenti in materia assunzione di personale presso gli enti locali

nonché al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio ed al rispetto dei limiti di spesa del personale così

come definiti dalla vigente normativa in materia. Al dirigente è fatto obbligo di prestare attività esclusiva a favore

del Comune di Pescara.



Art. 11 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI



Ogni comunicazione relativa alla presente selezione sarà effettuata dall'Amministrazione mediante avvisi resi

noti nel portale InPa. Le comunicazioni pubblicate hanno valore di notifica a tutti gli effetti.



Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Il Responsabile del procedimento relativo al presente bando di selezione, ai sensi dell'Art. 5 della L. 241/1990, è

la dott.ssa Simona Belfiglio – responsabile del servizio gestione giuridica e disciplina del Settore Risorse Umane.

Le richieste di informazione o chiarimenti sul bando di selezione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo

mail all'indirizzo: gestionegiuridica@comune.pescara.it - con la seguente indicazione: “quesito su avviso di

selezione per conferimento incarico dirigenziale 110, c.1 TUEL – Settore attività istituzionali del Sindaco. Non

saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modalità diverse e quelle pervenute oltre l’ottavo

giorno giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso. Le risposte potranno essere rese in forma

cumulativa e anonima tramite pubblicazione nella sezione del sito istituzionale del Comune dedicata alla

presente selezione.



Art. 13 - RISERVE



L'Amministrazione, se necessario, si riserva il diritto di modificare, sospendere, prorogare, per sopravvenute

esigenze, il presente avviso o riaprirne il termine di scadenza a suo insindacabile giudizio e, in particolare, di

revocarlo in ogni momento dell'iter procedurale con provvedimento motivato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o

di valutazioni di interessi pubblici e dell’Ente, anche per esigenze di compatibilità finanziaria, senza che per i

concorrenti insorga alcuna pretesa o maturino diritti.

L'Amministrazione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati per la verifica

della congruenza delle professionalità possedute con le caratteristiche e le esigenze dell'Ente. Tale

discrezionalità è esercitabile anche attraverso la mancata individuazione, in assoluto, di soggetti in possesso

della professionalità necessaria.

Il presente Avviso non determina la costituzione a favore dei partecipanti alla procedura di nessun diritto

all'assunzione.

Qualora in candidato individuato dal Sindaco rinunci al conferimento dell’incarico o l’incarico già conferito dal

Sindaco, a seguito della presente procedura, decada per qualsiasi motivo, nell’arco temporale massimo di un

biennio dal momento di approvazione dell’elenco degli ammessi ed in caso di assenza di proprie graduatorie a

tempo indeterminato per l’area dirigenziale, è facoltà per l’Amministrazione di procedere a conferire l’incarico

ad altro candidato presente nella rosa degli idonei e che abbia sostenuto il colloquio, fermo restando l’obbligo

della necessaria permanenza dei requisiti di legge e di cui al presente avviso.

Il rientro di dirigente di ruolo collocato in aspettativa, per incarico, è condizione di decadenza dell’incarico di cui

al presente Avviso e risolutiva del contratto consequenziale, laddove stipulato, qualora il Sindaco conferisca al

dirigente di ruolo rientrato dall’aspettativa la direzione del medesimo settore.



Art. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati - i

dati personali forniti dai candidati saranno raccolti esclusivamente per le finalità di gestione della presente

procedura e saranno trattati tramite una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale

instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati trattati

potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente in adempimento di obblighi di legge e delle modalità

di comunicazione così come previste dal presente Avviso. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale

rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dalla presente procedura

Il candidato dovrà dare atto, in sede di immissione della candidatura, di presa visione ed accettazione della

informativa Privacy.

I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Amministrazione una qualsiasi modifica dei dati

dichiarati nella domanda di partecipazione.Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pescara - con sede legale in Piazza Italia 1 – Pescara (Pe)

protocollo@pec.comune.pescara.it che, ai sensi dell’art. 13, comma 3 del citato Regolamento, nel caso intenda

trattare ulteriormente i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente

comma, procederà a fornire all’interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità, oltre ad ogni altra

informazione pertinente di cui al comma 2 del medesimo articolo. I dati saranno trattati garantendo, ai sensi

dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di

ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell’accesso

accidentale o illegale. Il trattamento sarà effettuato a cura delle persone autorizzate allo svolgimento delle

relative procedure.



I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate

all’utilizzo della graduatoria per l’assunzione dei candidati idonei. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento,

l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo

riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del

medesimo articolo. Inoltre, l’interessato è titolare dei diritti di cui all’art. 7, comma 3, e agli artt. 18, 20, 21 e 77

del succitato regolamento.



Il Dirigente

Dott. Paolo Santucci