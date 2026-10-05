A Pescara 268 famiglie aspettano una casa popolare

Sono 268 le famiglie in attesa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a Pescara. Il dato, aggiornato al 2 ottobre, emerge dalla graduatoria attualmente utilizzata dal Comune di Pescara, approvata in via definitiva alla fine del 2025 sulla base del bando del 2023. Le domande presentate erano 345: dall’inizio dell’anno sono stati assegnati 44 alloggi, mentre 33 nuclei sono stati esclusi dalla graduatoria.

Dei 44 alloggi assegnati, 20 sono di proprietà dell’Ater e 14 del Comune. Altri dieci sono stati destinati a persone con disabilità, di cui otto appartenenti all’Ater e due al patrimonio comunale. Le 33 esclusioni sono legate alla perdita dei requisiti, alla rinuncia all’alloggio o al decesso del richiedente.

Le assegnazioni procedono in base alla disponibilità degli appartamenti che, una volta liberati, devono essere verificati ed eventualmente recuperati prima della consegna. Quando un alloggio diventa disponibile, il Comune convoca il nucleo in posizione utile in graduatoria, tenendo conto anche della compatibilità dell’abitazione con il numero dei componenti della famiglia.

Intanto, il 14 agosto è scaduto il nuovo bando per gli alloggi Erp. Le domande dovranno essere esaminate e sottoposte alle verifiche prima della formazione della nuova graduatoria, operazione che richiederà ancora alcuni mesi.